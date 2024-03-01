Почему у людей нет хвостов, наконец выяснили ученые

Это произошло 25 млн лет назад.

Ген TBXT отвечает за длину хвоста, указывает Газета.Ru. Во время глобального исследования биологи обнаружили в TBXT два «прыгающих» гена. Они были случайно включены в геном человека в процессе эволюции.

По мнению ученых, предки человека потеряли хвосты из-за случайной вставки в ДНК. Он называется AluY. Фрагмент есть у человекообразных обезьян и людей, однако отсутствует у обезьян других видов.

Мыши

Исследователи активировали прыгающие гены в геномах лабораторных мышей. У грызунов уменьшились хвосты.

Ранее исследователи определили самую богатую видами среду обитания на Земле. Большая часть жизни находится в почве.

В соответствии подсчетам, 88% бактерий, 85% растений и 90% грибков живут в почве.

По словам ученых, в почве могут жить еще больше организмов в виду того, что они не учитывали вирусы.

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