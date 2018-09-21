Почему в Барнауле не будет новых парков и зеленых уголков

Проект нового генерального плана развития Барнаула до 2038 года не предусматривает новых территорий для парков и скверов. Об этом накануне сообщил замначальника комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Сергей Боженко.

По словам Боженко, разработчики проекта генплана Барнаула из института «Гипрогор» предложили сохранить все имеющиеся в городе зеленые насаждения. Их в границах округа — 9743,8 га. Имеющихся объемов достаточно даже с учетом роста населения, прогнозированного до 2038 года.

Сергей Боженко,

замначальника комитета по строительству , архитектуре и развитию Барнаула:

Если мы берем общую площадь зеленых насаждений и делим на перспективное количество жителей 740 тысяч человек, получаем 13,2 кв. м озеленения на человека. Это превышает нормативную обеспеченность (зелеными насаждениями, — прим. ред.). СНИПом градостроительства определяется 10 кв. м на человека.

Отметим, что Боженко привел цифры, актуальные на 2014 год (опубликованы на официальном сайте мэрии). Между тем, последние несколько лет в Барнауле идет активная замена взрослых деревьев на молодые и некоторые участки города угрожающе «полысели».

Также активно сокращается территория ленточного бора. Во-первых, территория лесов вдоль Оби, по словам Боженко, зарезервирована генпланом под строительство баз отдыха и санаториев, а также организацию лесопарков.

Во-вторых, есть прецеденты, когда предпринимателям удавалось сменить назначение участков, где вместо, например, лыжни или теннисных кортов, строили коттеджные поселки.