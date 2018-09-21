Читайте нас в соцсетях
21 сентября 23°C
332

Почему в Барнауле не будет новых парков и зеленых уголков

Проект нового генерального плана развития Барнаула до 2038 года не предусматривает новых территорий для парков и скверов. Об этом накануне сообщил замначальника комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Сергей Боженко.

В Барнауле на ул. Молодежной срубили деревья.
В Барнауле на ул. Молодежной срубили деревья.
altapress.ru

По словам Боженко, разработчики проекта генплана Барнаула из института «Гипрогор» предложили сохранить все имеющиеся в городе зеленые насаждения. Их в границах округа — 9743,8 га. Имеющихся объемов достаточно даже с учетом роста населения, прогнозированного до 2038 года.

Сергей Боженко,
замначальника комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула:

Если мы берем общую площадь зеленых насаждений и делим на перспективное количество жителей 740 тысяч человек, получаем 13,2 кв. м озеленения на человека. Это превышает нормативную обеспеченность (зелеными насаждениями, — прим. ред.). СНИПом градостроительства определяется 10 кв. м на человека.

Отметим, что Боженко привел цифры, актуальные на 2014 год (опубликованы на официальном сайте мэрии). Между тем, последние несколько лет в Барнауле идет активная замена взрослых деревьев на молодые и некоторые участки города угрожающе «полысели».

Как в Барнауле незаметно вырубают ленточный бор и почему город может лишиться четверти леса
Жизнь

Также активно сокращается территория ленточного бора. Во-первых, территория лесов вдоль Оби, по словам Боженко, зарезервирована генпланом под строительство баз отдыха и санаториев, а также организацию лесопарков.

Во-вторых, есть прецеденты, когда предпринимателям удавалось сменить назначение участков, где вместо, например, лыжни или теннисных кортов, строили коттеджные поселки.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка