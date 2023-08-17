Почему я работаю на заводе. Молодые работники «Сибэнергомаш-БКЗ» - о белой зарплате, стабильности и возможностях

Барнаульский завод «Сибэнергомаш-БКЗ» в середине июля посетил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков . Визит его не был случайным. Ведь этот завод активно участвует в подготовке молодых специалистов, взаимодействуя с высшими и средними учебными заведениями. И тем самым помогает решать острейшую проблему момента: дефицит кадров. А как работается молодым сотрудникам на этом предприятии? Об этом они рассказали корреспонденту altapress.ru.

Как вы пришли на завод?

Молодой инженер-конструктор Максим Лушников родом из Казахстана, и он впервые услышал о котлах барнаульского завода именно там. А еще больше узнал о заводе в студенческие годы – в Томском политехническом университете (кстати, давнем партнере завода «Сибэнергомаш-БКЗ»).

Максим Лушников. фото предоставлено Барнаульский заводом «Сибэнергомаш-БКЗ»

«Наши преподаватели хорошо отзывались о барнаульском заводе, говорили, что он принимает молодых специалистов даже без опыта. Слышал о нем и от знакомых, которые уже здесь поработали – отзывы тоже положительные», - рассказывает он.

И когда встал вопрос о трудоустройстве, Максим подал резюме. На заводе он работает уже год и о своем выборе явно не жалеет.

Другой наш собеседник – 22-летний оператор станков с программным управлением Александр Смышляев – проходил на заводе практику.

Он окончил Алтайский политехнический техникум. Получил там специальность – на котельном она оказалась востребованной. Стаж его работы на заводе «Сибэнергомаш-БКЗ», несмотря на возраст, немаленький: около трех лет.

Чем привлекает работа на заводе?

Александр Смышляев объясняет: на заводе - белая зарплата день в день, оформление - официальное, отпуска, выходные, больничные – все по закону. Свою зарплату он считает достойной, а главное - есть уверенность, что со временем она будет расти.

Александр Смышляев. фото предоставлено Барнаульский заводом «Сибэнергомаш-БКЗ»

На вопрос, тяжелая ли работа в промышленности, Александр отвечает: «Это не то, что таскать кирпичи, не могу назвать ее тяжелой физически. Но она ответственная».

К тому же приятно ощущать, что ты не винтик в системе: от твоих личных усилий зависит и качество конечной продукции, и - если рассуждать глобально – вообще энергетика. «Работу котельного завода считаю очень важной, ведь он обеспечивает энергетическую составляющую городов и стран», - говорит Максим Лушников.

Профессиональным котельщикам надо много знать, в том числе – ГОСТы, нормативные документы, продолжает Максим. И в этом смысле «Сибэнергомаш-БКЗ» - отличная школа: старшие и более опытные коллеги делятся знаниями и умениями с теми, кто только пришел на завод. Лучшую возможность получить актуальные знания трудно придумать.

«И второе: завод компенсирует молодым инженерно-технических специалистам аренду жилья и предоставляет компенсации по ипотечному кредиту. И это тоже немаловажный момент, особенно для тех, кто, как я, в Барнаул приехал из другого города», - объясняет он.

Оба наших собеседника уверены: завод «Сибэнергомаш-БКЗ» – это стабильность, потому что его продукция будет всегда нужна людям. И это - хороший повод прийти сюда на работу.

Чем интересно участие завода в проекте «Профессионалитет»?

В июле «Сибэнергомаш-БКЗ» подписал соглашение о партнерстве для создания и развития образовательно-производственного центра.

Центр будет создаваться в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Задача проекта – ускоренно обучать рабочим профессиям под нужды конкретных предприятий.

Готовить кадры вместе с заводом «Сибэнергомаш-БКЗ» будут на базе Алтайского транспортного техникума.

Участие в федеральном проекте позволяет получить из бюджета финансирование на переоснащение техникума, модернизацию его материальной базы.

Обучение в техникуме – это шанс получить востребованную профессию и гарантированное трудоустройство.

Сегодня в ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» можно трудоустроиться по следующим специальностям: сварщики;

котельщики;

токари;

стропальщики;

машинисты крана;

инженеры-конструкторы;

инженеры-расчетчики;

инженеры-технологи. Также можно получить профессию сварщика в короткий срок и гарантировано трудоустроиться на завод.

Стань членом успешной команды и Ты!

Барнаул, пр. Калинина, 26.

Тел. 8 (3852) 22-19-81. (отдел по работе с персоналом)

kadry@sibem-bkz.com