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Жизнь

Почему женатые мужчины преждевременно умирают, выяснили психологи

Неудовлетворенность супружеской жизнью является одной из причин преждевременной смерти у женатых, выяснили израильские психологи, пишет The Times Of Israel.

Семья перед телевизором.
Семья перед телевизором.
CC0

Специалисты отнесли неудовлетворенность браком к таким факторам риска, как курение и отсутствие физической активности.

Исследование проводилось на протяжении 32 лет, в нем принимали участие 10 тыс. мужчин.

«Мы обнаружили, что удовлетворенность браком в начале исследования была прогностическим фактором смерти в целом и смерти от инсульта», — заявил доктор Шахар Лев-Ари.

Недовольные своим браком израильтяне умирали на 19% чаще, чем их ровесники, удовлетворенные отношениями.

Психологи считают — общественные институты должны делать все, чтобы заключались крепкие браки и пары были удовлетворены семейными отношениями, пишет News.ru.

Между тем Алтайский край попал в пятерку регионов-аутсайдеров по благосостоянию семей.

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