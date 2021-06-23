Почему женатые мужчины преждевременно умирают, выяснили психологи

Неудовлетворенность супружеской жизнью является одной из причин преждевременной смерти у женатых, выяснили израильские психологи, пишет The Times Of Israel.

Специалисты отнесли неудовлетворенность браком к таким факторам риска, как курение и отсутствие физической активности.

Исследование проводилось на протяжении 32 лет, в нем принимали участие 10 тыс. мужчин.

«Мы обнаружили, что удовлетворенность браком в начале исследования была прогностическим фактором смерти в целом и смерти от инсульта», — заявил доктор Шахар Лев-Ари.

Недовольные своим браком израильтяне умирали на 19% чаще, чем их ровесники, удовлетворенные отношениями.

Психологи считают — общественные институты должны делать все, чтобы заключались крепкие браки и пары были удовлетворены семейными отношениями, пишет News.ru.

Между тем Алтайский край попал в пятерку регионов-аутсайдеров по благосостоянию семей.