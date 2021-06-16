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Алтайский край попал в пятерку регионов-аутсайдеров по благосостоянию семей

Алтайский край оказался на 81 строчке в рейтинге регионов по благосостоянию российских семей. Это пятое место с конца всего списка.

Недвижимость. Семья.
Недвижимость. Семья.
altapress.ru

Рейтинг за 2020 год опубликовали РИА «Новости». Исследователи подсчитали две позиции — потенциальный остаток денежных средств у семей с одним ребенком и двумя детьми после минимальных расходов.

Так, по мнению составителей рейтинга, в алтайской семье с двумя детьми остается 9 тыс. 803 рубля, с одним ребенком — 21 тыс.263 рубля.

Между тем, Республика Алтай занимает 54 позицию — с 19 тыс. 258 и 29 тыс. 864 рублей соответственно.

В списке по благосостоянию семей Алтайский край смог «обогнать» только Псковскую область, Чеченскую Республику, Ивановскую область и Кабардино-Балкарскую Республику. У последних трех остаток составляет меньше шести тысяч рублей.

По итогам 2020 года рейтинг возглавляет Ямало-Ненецкий автономный округ — после минимальных расходов в среднестатистической семье с двумя детьми здесь остается чуть более 100 тысяч рублей.

Вслед за ним идут Сахалинская область, Москва и Чукотский автономный округ.

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