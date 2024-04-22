Цветет и пахнет. В Барнауле начали распускаться растения — фоторепортаж altapress.ru

Наступила теплая весна, и, несмотря на ночные холода, растения начали раскрывать зеленую листву. Фотокорреспондент altapress.ru не смог пройти мимо и заснял моменты зарождения.

Снег в этом году растаял в начале апреля, и природа начала действовать. Трава упорно проклевывалась через старую листву, а деревья отращивали почки.

Несмотря на бунтующую погоду, которая бросает то в плюс, то в минус, природа продолжает цвести. Местами даже есть цветочки со шмелями и пчелами.

Травинки радуются солнцу, а тополиные липучки так и норовят пристать к подошве.

Вскоре придет лето, и улицы заиграют еще большими красками.

А барнаульцы радуются и гуляют среди этого блаженства.

В Барнауле расцвели почки. Анна Зайкова В Барнауле расцвели почки. Анна Зайкова В Барнауле расцвели почки. Анна Зайкова В Барнауле расцвели почки. Анна Зайкова В Барнауле расцвели почки. Анна Зайкова

Ранее сообщалось, что распустившиеся листья и первые городские цветы порадовали барнаульцев.

Самое важное - в нашем Telegram-канале