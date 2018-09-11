«Почта России» будет привозить дешевые грузы из Китая в Сибирь не через Москву

«Почта России» разработала новый маршрут доставки товаров из Китая в регионы России. Теперь их будут перераспределять не в Москве, а Владивостоке. 40% грузов — это продаж AliExpress в России, пишет РБК .

Новый маршрут запущен с 10 сентября. Он позволит два раза сократит сроки отправления посылок на Дальний Восток, Урал и в Сибирь, а в некоторых случаях с 40 дней до 14.

По новой схеме будут отправлять нерегистрируемые посылки: их принимают у отправителя без квитанции и вручают адресату без расписки. Это могут быть письма, открытки, бандероли и мелкие пакеты (посылки меньше 2 кг за границу).

Как правило, это дешевые товары стоимостью меньше 10 долларов. До сих пор подобные грузы доставлялись автотранспортом до Екатеринбурга или Москвы, а оттуда уже поездами на Дальний Восток.

Почему оптимизируют доставку посылок из Китая

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в 2017 году из 290 млн трансграничных отправлений 91% пришелся на посылки из Китая. Всего в минувшем году россияне потратили в китайских онлайн-магазинах 198 млрд руб. Средний чек российских покупателей в китайских интернет-магазинах составлял примерно 10 долларов.



