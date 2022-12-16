Почти до -30. Выходные в Алтайском крае будут холодными, но без осадков

Какая погода будет в Алтайском крае на выходных 17−18 декабря, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Погода в Алтайском крае 17−18 декабря

Ночью 17 декабря в Алтайском крае ожидаются −27…−32 градусов. Местами вероятны −21…−26 градусов.

Днем установятся −14…−19 (местами до -8) градусов. Сутки пройдут без осадков, возможна изморозь.

Ветер будет южный, 2−7 м/c.

Ночью 18 декабря прогнозируют −24…−29 (местами до -19) градусов, а днем −14…−19 (в предгорьях до -9) градусов. Преимущественно без осадков.

Зима в Барнауле. Иней. «Барнаул 22»

Погода в Барнауле 17−18 декабря

В Барнауле ночью 17 декабря температура снизится до −27…−29 градусов, а днем до −16…−18 градусов. Без осадков. Утром вероятна изморозь.

Ночью 18 декабря возможны −24…−26 градусов, а днем −14…−16 градусов. Сутки также пройдут преимущественно без осадков. Ветер будет юго-западный, скоростью 2−7 м/с.