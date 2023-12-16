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Жизнь

Почти лето. Какая погода будет в Алтайском крае 16 декабря

Чего стоит ожидать от погоды в Алтайском крае в субботу расскажет Altapress.ru

Зима в Барнауле.
Зима в Барнауле.
altapress.ru

По данным Алтайского гидрометцентра, ночь с 15 на 16 декабря все еще будет морозной, температура может опуститься до 32 градусов ниже нуля. Мороз не сопровождается осадками, лишь легким ветром 2-7 м/с.

В столице Алтайского края ночью ожидаемая температура составит 25-27 м/с. Также без осадков и со слабым ветром.

Днем распогодится, температура составит -13 - 18 градусов, преимущественно без осадков, местами небольшой снег. Появятся порывы ветра 12 м/с.

В Барнауле температура составит от -14 до -16 градусов, в конце дня возможен небольшой снег. Ветер северный 2-7 м/с, без порывов.

Ранее мы сообщали, что морозы отпускают Алтайский край.

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