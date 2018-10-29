Почти 3 миллиона россиян оказались невыездными из-за долгов

Число невыездных россиян увеличилось до 2,8 млн человек. Из них почти 1 млн человек лишились права выезда за границу из-за задолженности по банковским кредитам, сообщает РБК.

Долги перед банками к 1 сентября сделали невыездными из страны более одного миллиона россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов,



Всего в разработке у судебных приставов находятся 4,5 млн долгов перед кредитными организациями на общую сумму 1,7 трлн руб. Таким образом, средняя сумма долга составляет 377 тыс. руб. Каждому третьему должнику из-за долгов был ограничен выезд за границу.

Всего ограничения в выезде из-за различных просрочек в платежах (в том числе по алиментам и штрафам) касаются 2,8 млн граждан России. С прошлого года это число значительно возросло — в 2017 году ограничения касались лишь 1,6 млн граждан. В июле ФССП сообщала о том, что в списке невыездных находились 2,5 млн человек. Таким образом, всего за два месяца запрет на выезд из страны был введен еще для 300 тыс. человек.