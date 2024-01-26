26 января
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Почти столетняя бабушка обновила три мировых рекорда за день

99-летняя пловчиха Бетти Брюссель побила три мировых рекорда. Об этом сообщает Independet.

Новый бассейн в Бочкарях.
Новый бассейн в Бочкарях.
Дмитрий Лямзин

Спортсменка за один день побила три рекорда в своей возрастной категории.

Пенсионерка совершила заплыв на 400 м вольным стилем за 12 минут 50,3 секунды. До этого лучшим результатом были 16 минут 36,80 секунды.

После этого была дистанция в 50 м брассом. Брюссель проплыла за 1 минуту 56,22 секунды, и это первый рекорд в данной дисциплине.

Последний заплыв был на 50 метров на спине. Пловчиха почти на пять секунд улучшила прежнее достижение.

Отмечается, что бабушка ходит на плавание два раза в неделю, несмотря на установленный в 74 года кардиостимулятор.

Ранее сообщалось о бабушке, которая пожала руку хамасовцу и пожелала ему мира после освобождения из плена.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость