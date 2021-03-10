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10 марта
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Почти тысяча росгвардейцев на Алтае привились от COVID-19

Сотрудники управления Росгвардии по Алтайскому краю получили прививки от коронавируса, сообщили в ведомстве.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Отмечается, что вакцинация добровольная, но стражи правопорядка активно в ней участвуют.

Росгвардейцы проходят иммунопрофилактику на базе прививочных пунктов городских и районных поликлиник.

К вакцинации присоединились не только военнослужащие и сотрудники, но и члены их семей.

«На сегодняшний день вакцинацию двухкомпонентной вакциной „Гам-Ковид-Вак“ прошли более 880 военнослужащих и сотрудников территориального управления, свыше 300 из них привиты уже повторно», — заявили в краевом управлении Росгвардии.

По данным регионального оперштаба на 10 марта, в крае прививается 66 636 (+1 677 за сутки) человек, в том числе 36 023 человек получили первую прививку и 30 613 человек полностью привиты.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России должна быть завершена до осени 2021 года, при этом в девяти регионах России прививки все еще не ставят.

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