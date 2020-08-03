+107. Почти 2 тысячи человек в Алтайском крае лечатся от COVID-19

Из числа новых случаев: в Барнауле — 54, Шелоболихинский район — 12, Бийск — 8, Славгород и Новичихинский район — 4, Яровое, Новоалтайск и Павловский район — 3, Заринск, Камень-на-Оби, Панкрушихинский, Первомайский и Бурлинский районы — по 2, ЗАТО Сибирский, Ребрихинский, Волчихинский, Троцкий, Шипуновский и Краснощековский районы — по одному случаю.
Общее число заболевших составляет 9 433 человека, в том числе 892 ребенка.
Тяжелобольных пациентов — 108, на аппаратах ИВЛ находятся 29 человек.
Всего в крае инфицированных — 9 433, выписаны — 7 361. Проходят лечение 1 939 человек, из них в госпиталях находятся 898 пациентов, амбулаторное лечение получают 950 пациентов.
Всего выздоровело 7 361 человек (за сутки 13 пациентов).
С начала пандемии скончалось 224 человека (за прошедшие сутки — 2 человека, от COVID-19 — ни одного, 2 — по иной причине смерти).