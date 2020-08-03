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Жизнь

+107. Почти 2 тысячи человек в Алтайском крае лечатся от COVID-19

За сутки в Алтайском крае выявили 107 случаев заболевания коронавирусом, сообщил 3 августа оперативный штаб. Двое человек скончались.

Медицинский анализ.
Медицинский анализ.
www.mos.ru

Из числа новых случаев: в Барнауле — 54, Шелоболихинский район — 12, Бийск — 8, Славгород и Новичихинский район — 4, Яровое, Новоалтайск и Павловский район — 3, Заринск, Камень-на-Оби, Панкрушихинский, Первомайский и Бурлинский районы — по 2, ЗАТО Сибирский, Ребрихинский, Волчихинский, Троцкий, Шипуновский и Краснощековский районы — по одному случаю.

Общее число заболевших составляет 9 433 человека, в том числе 892 ребенка.

Тяжелобольных пациентов — 108, на аппаратах ИВЛ находятся 29 человек.

Всего в крае инфицированных — 9 433, выписаны — 7 361. Проходят лечение 1 939 человек, из них в госпиталях находятся 898 пациентов, амбулаторное лечение получают 950 пациентов.

Всего выздоровело 7 361 человек (за сутки 13 пациентов).

С начала пандемии скончалось 224 человека (за прошедшие сутки — 2 человека, от COVID-19 — ни одного, 2 — по иной причине смерти).

2 августа выявили 109 новых случаев, 1 августа — 108.

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