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Жизнь

+108. Прирост зараженных в Алтайском крае продолжает снижаться

В Алтайском крае на 1 августа зарегистрировали 108 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

Напомним, по данным на 31 июля в крае выявили 111 зараженных, 30 июля — 105, а на 29 июля зарегистрировали 107 новых случаев.

Всего в крае инфицированных — 9 217, выписаны по выздоровлению — 7 333. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение — 1 665 человек, из них в госпиталях находятся 915 пациентов, амбулаторное лечение получают 750 пациентов.

Из новых заболевших на 1 августа: в Барнауле — 54, в Бийске и Рубцовске — по 8, в Камне-на-Оби — 5, в Заринске — 4, в Михайловском и Курьинском районах — по 3, в Белокурихе, Бийском, Егорьевском, Заринском и Троицком районах — по 2, в Тюменцевском, Усть-Калманском, Целинном, Алтайском, Волчихинском, Завьяловском, Ключевском, Косихинском, Мамонтовском, Павловском, Первомайском, Смоленском и Советском районах — по одному случаю.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 9 217 человек, в том числе 875 детей до 17 лет включительно.

Тяжелобольных — 102, на аппарате ИВЛ — 32. Всего выздоровело 7 333 человека, из них за прошедшие сутки выздоровело 19 пациентов.

За весь период скончалось 219 человек (за прошедшие сутки — 4 человека, 1 — от COVID-19, 3 — по иной причине смерти); от короновирусной инфекции всего скончалось 88 человек, по иным причинам смерти — 128 человек; на экспертизе — 3 человека.

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