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Жизнь

Почтовый ящик на 1 млн рублей: Кремль откажется от Tatler, но подпишется на «Огонек»

Администрация президента (АП) России в 2020 году собирается потратить миллион рублей на газеты и журналы по подписке. Это в пять раз меньше, чем в этом году.

Москва, Кремль.
Москва, Кремль.
kremlin.ru

В следующем году Кремль откажется от подписки на Vogue, Esquire, GQ, Tatler, National Geographic и таким образом сократит траты на печатные издания.

Со столов чиновников также исчезнет «Литературная газета», «Караван историй», Holywood Reporter.

В 2019 году на эту категорию из бюджета ушло 5,1 млн рублей, а в 2020 году планируется потратить 1,1 млн рублей. Такая информация опубликована на портале госзакупок. Первыми на нее обратили внимание «Открытие медиа».

АП выпишет 49 изданий вместо 161. Большая их часть — отраслевые издания («Госзаказ в вопросах и ответах» и «Справочник кадровика»).

Подписка останется на российские издания «Коммерсантъ», «Ведомости», РБК, «Новая газета», «Известия», пишет polit.ru. Также чиновники продолжат читать «Огонек», «Эксперт», Forbes.

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