Почтовый ящик на 1 млн рублей: Кремль откажется от Tatler, но подпишется на «Огонек»

В следующем году Кремль откажется от подписки на Vogue, Esquire, GQ, Tatler, National Geographic и таким образом сократит траты на печатные издания.
Со столов чиновников также исчезнет «Литературная газета», «Караван историй», Holywood Reporter.
В 2019 году на эту категорию из бюджета ушло 5,1 млн рублей, а в 2020 году планируется потратить 1,1 млн рублей. Такая информация опубликована на портале госзакупок. Первыми на нее обратили внимание «Открытие медиа».
АП выпишет 49 изданий вместо 161. Большая их часть — отраслевые издания («Госзаказ в вопросах и ответах» и «Справочник кадровика»).
Подписка останется на российские издания «Коммерсантъ», «Ведомости», РБК, «Новая газета», «Известия», пишет polit.ru. Также чиновники продолжат читать «Огонек», «Эксперт», Forbes.