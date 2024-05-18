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Жизнь

Под благоухание и звуки саксофона: первый цветочный фестиваль ярко зажег в барнаульском парке "Арлекино"

В барнаульском парке "Арлекино" 18 мая состоялся первый цветочный фестиваль.

Первый цветочный фестиваль.
Первый цветочный фестиваль.
altapress.ru

Здесь собрались ландшафтные дизайнеры, цветовоы-любители и профессионалы из солидных профильных институтов и университетов. Конечно, проводились мастер-классы.

Работала ярмарка мастеров. А у фотозоны скопилась очередь — чтобы сделать снимок на фоне обильной зелени.

На главной сцене парка выступали ведущие музыканты и коллективы Барнаула.

Организатор фестиваля — сообщество "Цветочный своп".

Между тем барнаульцы находят прекрасные цветы даже в старых пнях. Май — замечательный месяц весны. Яблони раскинулись белизной, а розовые держат марку и не спешат буйствовать.

Уже замечено, что в это время года люди охотно фотографируют закаты и рассветы, бутоны нежных цветов. Наверное, это гармония.

Особо любопытные барнаульцы ищут необычные ракурсы. И находят. Так, в роли вазона оказался пень, который облюбовали цветы. Как ни крути, но удивительное — всегда рядом. Надо только немножко притормозить и оглядеться.

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