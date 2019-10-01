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Жизнь

Под Новосибирском в фундаменте дома обнаружили артефакт 114-летней давности

В селе Бугры под Новосибирском в подвале одного из старых домов обнаружили рельс, возраст которого — 114 лет. Он держит фундамент сохранившегося дома, сообщает ndn.info.

В Лаборатории. Микроскоп.
В Лаборатории. Микроскоп.
СС0

Не рельсе 1905 года выпуска видно фирменное клеймо.

«Стальной раритет с клеймом (К.Ж.Д. 1905. VI. Надежд. Зав. Б. Г. О.) был обнаружен во время одной из чердачных экспедиций», — уточняет общественная организация «Бугринский комитет», которая и сообщила о находке.

Надеждинский сталерельсовый завод производил рельсы для строительства Транссибирской железной дороги. Долгое время это был основной вид продукции завода.

Из-за активного строительства железных дорог цена на рельсы к концу XIX века была очень высокой, а клеймение рельсов являлось своеобразным знаком качества и рекламой одновременно.

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