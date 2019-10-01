Под Новосибирском в фундаменте дома обнаружили артефакт 114-летней давности

Не рельсе 1905 года выпуска видно фирменное клеймо.
«Стальной раритет с клеймом (К.Ж.Д. 1905. VI. Надежд. Зав. Б. Г. О.) был обнаружен во время одной из чердачных экспедиций», — уточняет общественная организация «Бугринский комитет», которая и сообщила о находке.
Надеждинский сталерельсовый завод производил рельсы для строительства Транссибирской железной дороги. Долгое время это был основной вид продукции завода.
Из-за активного строительства железных дорог цена на рельсы к концу XIX века была очень высокой, а клеймение рельсов являлось своеобразным знаком качества и рекламой одновременно.