Под Новосибирском в фундаменте дома обнаружили артефакт 114-летней давности

В селе Бугры под Новосибирском в подвале одного из старых домов обнаружили рельс, возраст которого — 114 лет. Он держит фундамент сохранившегося дома, сообщает ndn.info.

Не рельсе 1905 года выпуска видно фирменное клеймо.

«Стальной раритет с клеймом (К.Ж.Д. 1905. VI. Надежд. Зав. Б. Г. О.) был обнаружен во время одной из чердачных экспедиций», — уточняет общественная организация «Бугринский комитет», которая и сообщила о находке.

Надеждинский сталерельсовый завод производил рельсы для строительства Транссибирской железной дороги. Долгое время это был основной вид продукции завода.