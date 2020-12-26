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Жизнь

Под знаком лютого холода. Алтайский край погрузился в пучину 40-градусных морозов

Предновогодние выходные в Алтайском крае начались с очень сильных морозов. Минувшей ночью температуры в регионе местами опускались к отметке -40 градусов.

Морозы в Барнауле
Морозы в Барнауле
Михаил Хаустов

В этой связи на территории края действует штормовое предупреждение. «В Алтайском крае в период с 26 по 28 декабря местами сильный мороз — минимальные температуры воздуха -40 градусов и ниже», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

В субботу, 26 декабря, в крае будет преимущественно без осадков, местами изморозь, туман. На дорогах гололедица.

Дневные температуры составят −29…−34 градуса, местами по югу −20…−25 градусов. Ветер северный, 2−7 метров в секунду.

В Барнауле преимущественно без осадков, изморозь. На дорогах гололедица. Температура воздуха в краевой столице составит −32…−34 градуса. Ветер северный 2−7 метров в секунду.

Также отметим, что из-за сильных холодов в Барнауле с 08:00 26 декабря ввели режим повышенной готовности.

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