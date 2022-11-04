Подготовьтесь заранее. Милые поздравления с Днем мужчин в прозе, стихах и смс

Милые поздравления с Всемирным днем мужчин в прозе
Наши горячо любимые мужчины, поздравляем! Будьте нашими защитниками, поддержкой и опорой! Работайте в удовольствие, отдыхайте со вкусом, а в любом важном деле успешно побеждайте!
Поздравляю с Всемирным днем мужчин. Желаю быть всегда на высоте, покорять небывалые вершины, уверенно стремиться к своей мечте, оставаться непоколебимым при любом раскладе жизни, надеяться только на лучшее и верить в свою удачу.
Хочу поздравить всех наших самых сильных, умных, красивых, честных, энергичных, целеустремленных мужчин с их праздником — Всемирным днем мужчин! Желаю вам здоровья, хорошего настроения, благополучия, добра, мира, радости, вдохновения, счастья и исполнения желаний!
Милые поздравления с Всемирным днем мужчин в стихах
Поздравляю с Днем мужчин!
Счастье пусть приходит с ним,
Сердце радостно поет,
И убавится хлопот.
Пусть здоровье не подводит,
А удача рядом бродит,
Мир и лад живут в душе,
И успехи — в багаже!
Сильный, смелый и могучий,
Просто добрый — без причин,
Будь во всем ты самым лучшим —
Со Всемирным днем мужчин!
Благоденствия желаю,
Счастья, мира и побед,
Пусть дела все процветают,
Чтоб удачей был согрет!
Сегодня праздник отмечает
Наш драгоценный сильный пол,
Мужчины любят спорт, охоту,
Рыбалку и футбол.
Желаем им, чтобы все это
Доступно было им всегда,
Пусть будут силы и достаток,
Пусть не болеют никогда!
Милые поздравления с Всемирным днем мужчин в смс
С Днем мужчин вас, сильный пол!
Счастье каждый чтоб нашел
И удачливее стал,
Жизнь любить не перестал.
Новых встреч, побед, идей
И хороших новостей.
Пусть будет легкой жизнь всегда,
Не знать, что значит пораженье,
Рука пускай будет тверда,
И правильных всегда решений.
Быть победителем в судьбе,
Для счастья — множества причин,
Удачи, мудрости тебе.
И поздравляю с Днем мужчин!
С Всемирным днем мужчин!
Пусть все будет очень классно!
Достигай во всем вершин
С настроением прекрасным.
Пусть улыбки, теплота
Наполняют все мгновенья.
Пусть тебе успех всегда
Дарит в жизни вдохновенье.