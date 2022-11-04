Подготовьтесь заранее. Милые поздравления с Днем мужчин в прозе, стихах и смс

Поздравляю с Днем мужчин!

Счастье пусть приходит с ним,

Сердце радостно поет,

И убавится хлопот.



Пусть здоровье не подводит,

А удача рядом бродит,

Мир и лад живут в душе,

И успехи — в багаже!

Сильный, смелый и могучий,

Просто добрый — без причин,

Будь во всем ты самым лучшим —

Со Всемирным днем мужчин!



Благоденствия желаю,

Счастья, мира и побед,

Пусть дела все процветают,

Чтоб удачей был согрет!