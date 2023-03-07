7 марта
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Жизнь

Подготовьтесь заранее. Милые поздравления с 8 Марта в прозе, стихах и смс

Международный женский день отметят завтра, 8 Марта. К предстоящему празднику altapress.ru подобрал милые поздравлния в прозе, стихах и смс.

Букет, цветы.
Букет, цветы.
pixabay.com/

Поздравления с Международным женским днем в прозе

Поздравляю с прекрасным праздником 8 Марта! Желаю цветущей красоты, любви, нежности и женского счастья. Пусть каждый день будет, как праздник, и приносит только радость в вашу жизнь.

С праздником весны, очарования, красоты и женственности! Пусть каждый день будет таким, как этот: наполнен улыбками, восхищением, любовью, заботой и радостью. Будьте счастливы, ощущая себя женщинами, принцессами, королевами. С 8 Марта, милые дамы!

Поздравляю с Международным женским днем! Желаю весеннего настроения, улыбок, тепла и вдохновения. Пусть счастьем и любовью наполнятся душа и сердце. Радуйтесь жизни и будьте дороги близким вам людям!

Платье
Платье
CCO

Поздравления с Международным женским днем в стихах

Пусть весна подарит счастье,
Настроение и успех.
Пусть обходят вас ненастья,
И звучит почаще смех!

Наслаждайтесь, улыбайтесь.
Оптимизма и добра.
С праздником 8 Марта!
Вы прекрасны, как всегда!

С прекрасным днем 8 Марта
Примите поздравление!
Желаем море позитива
И солнышка весеннего!

Цветами разноцветными
Пускай жизнь украшается,
И все мечты заветные
В реальность воплощаются!

Счастья теплого, как солнце,
И любви желаем вам!
С праздником 8 Марта
Всех прекрасных наших дам!

Всем отличного здоровья,
Бодрости и красоты,
Пусть весна скорей исполнит
Ваши главные мечты!

Сладости, кондитерские изделия, десерт.
Сладости, кондитерские изделия, десерт.
pixabay.com/

Поздравления с Международным женскисм днем в смс

Поздравляю с 8 Марта!
Пусть глаза сияют ярко,
Больше будет пусть подарков
И любви, с которой жарко.

Красоты, здоровья, счастья,
Пусть уходят все ненастья.
Сладко век пускай живется
И душе всегда поется!

Комплиментов и цветов,
Теплоты и нежных слов,
От поклонников — вниманья,
А от близких — пониманья,
Много радостных подарков,
Новых впечатлений ярких,
Огонька в глазах, азарта —
Желаю в честь 8 Марта!

Желаю в этот день весенний
Приятных в жизни изменений,
Любви от дорогих и близких,
От незнакомцев восхищенья.

Желаю, чтобы в сердце вашем
Жила хорошая погода.
И чтобы счастье было с вами
Всегда, в любое время года!

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