11 января
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Жизнь

Подготовьтесь заранее. Поздравления с Днем прокуратуры в прозе, стихах и смс

День работника прокуратуры отметят завтра, 12 января. К предстоящему празднику altapress.ru подобрал приятные поздравления в прозе, стихах и смс.

Прокуратура Алтайского края.
Прокуратура Алтайского края.
altapress.ru

Поздравления с Днем работника прокуратуры в прозе

Поздравляю с профессиональным праздником — Днем работника прокуратуры! Пусть ваш труд всегда будет в почете, справедливость будет во главе. Пусть ваш авторитет с каждым годом только укрепляется. Здоровья и успехов в работе!

Поздравляю с профессиональным праздником — Днем прокуратуры! Желаю побед в делах, стойкости, выдержки, позитивной атмосферы в коллективе и внутренней гармонии. Пускай удача сопутствует в делах, успеха в работе и в личной жизни!

Поздравляю с Днем работника прокураторы! Пусть будет успешным ваш путь, желаю находить силы для одоления любых преград. Здоровья, успеха, терпения в нелегком бою, и конечно, желаю не терять хватку. Любви и всех благ!

Белые розы. Букет.
Белые розы. Букет.
ССО.

Поздравления с Днем работника прокуратуры в стихах

Что ж, товарищ прокурор,
Вот тебе мой приговор:
Ждут тебя сто лет здоровья
С конфискацией невзгод,
Дни наполнятся любовью,
А в работе повезет!

С Днем работников структуры
Нужной, важной, непростой.
Пусть живет прокуратура,
Бережет в стране покой!

Пусть сердца горят отвагой,
Дома ждут всегда родные,
А удача исполняет
Пусть желания любые!

Нынче праздник отмечают
Важные фигуры —
По стране идет сегодня
День прокуратуры.

Пожелаю, чтобы верным
Был всегда ваш приговор.
И чтоб был, бесспорно, счастлив
Каждый славный прокурор.

Главная военная прокуратура России.
Главная военная прокуратура России.
Скриншот с yandex.ru/maps

Поздравления с Днем работника прокуратуры в смс

Товарищ прокурор,
Несете смело свой дозор
Порой без отдыха и сна,
Но такова, увы, судьба!

Выносим вам свой приговор,
Пусть будет счастлив прокурор,
И на работе, и в семье,
И в абсолютно каждом дне!

Пожелаю, чтоб дела
Были все в ажуре
Тем, кто трудится упорно
В прокуратуре.

Праздник ваш — отличный повод
Вам спасибо всем сказать.
Я желаю только счастья,
Не болеть и процветать.

Приговор мой будет строгим,
Слушай ты его скорей!
Счастье ждет там на пороге,
Ты впускай его быстрей!

А еще здоровья много
В приговоре том моем.
И удачи на дорогах,
И в делах, чтоб был подъем!

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