Подготовьтесь заранее. Поздравления с Днем прокуратуры в прозе, стихах и смс

Товарищ прокурор,

Несете смело свой дозор

Порой без отдыха и сна,

Но такова, увы, судьба!



Выносим вам свой приговор,

Пусть будет счастлив прокурор,

И на работе, и в семье,

И в абсолютно каждом дне!

Пожелаю, чтоб дела

Были все в ажуре

Тем, кто трудится упорно

В прокуратуре.



Праздник ваш — отличный повод

Вам спасибо всем сказать.

Я желаю только счастья,

Не болеть и процветать.