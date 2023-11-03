5 ноября
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Жизнь

Подготовьтесь заранее. Приятные поздравления с Днем народного единства в прозе, стихах и смс

День народного единства отметят в России завтра, 4 ноября. В преддверии праздника altapress.ru подобрал теплые поздравления в прозе, стихах и смс.

Арбат в Москве.
Арбат в Москве.
СС0

Приятные поздравления с Днем народного единства в прозе

Поздравляю с Днем народного единства! Нельзя забывать историю своего народа и предков, ведь именно она сделала нас такими, какие мы есть сейчас. Много людей разных национальностей живут на нашей земле, и надо помнить, что мы едины. В этот день хочется пожелать силы духа, единства наций, свободы, независимости, стабильности и уверенности. А главное, мирного неба над всеми нами, чтобы ни один человек не видел войны!

Поздравляем с Днем народного единства! Желаем, чтобы не только сегодня, но и каждый день мы ощущали силу и дух, культуру и могущество Родины. Чтобы понимали, что все мы едины! Каждый человек — это крупица. И в то же время он — это звено огромной и могущественной цепи, то есть человечества! Добра всем, благополучия и силы духа!

В День народного единства хочется пожелать уважения друг к другу и добра, понимания и милосердия, искренних отношений и великодушия. Пусть наш народ помнит наши корни, наши подвиги, нашу землю и наше великое становление. Пусть каждый будет счастлив и здоров, патриотичен и свободолюбив!

Букет, цветы.
Букет, цветы.
pixabay.com/

Приятные поздравления с Днем народного единства в стихах

В нашей стране народов много,
Мы все — один большой народ!
У нас, у всех — одна дорога,
И к дружбе нас одна ведет!

Мы за одно и мы едины,
Мы прославляем мир и лад,
Мы вместе, мы непобедимы —
И нет для нас пути назад!

День народного единства
Отмечает вся страна,
Всех сегодня поздравляем!
Жизни мирной навсегда.

Меньше туч на небе синем,
Меньше боли и невзгод,
Мы — народ, мы все едины,
Пусть же нам, друзья, везет!

С Днем народного единства!
Веры в сердце, доброты,
Дружбы крепкой, оптимизма,
Все пусть сбудутся мечты!

И с народами другими
Нужно быть — плечом к плечу,
Лишь пока мы все едины,
Все невзгоды нипочем!

Парад Победы в Москве.
Парад Победы в Москве.
kremlin.ru

Приятные поздравления с Днем народного единства в смс

В День народного единства
Я желаю всей стране:
Мира, дружбы, процветания,
Чтоб сильнее стать вдвойне.

Всем добра, здоровья, счастья,
Пониманья, сил, любви.
Чтобы преданность к Отчизне
Навсегда была в крови!

Давайте будем мы едины
И уважать друг друга будем,
Ведь вместе мы непобедимы,
Мы все равны на свете, люди!

Пусть все народы наши дружат
И вместе счастливо живут!
Пусть наполняют наши души
Любовь, добро, мир и уют!

С Днем народного единства!
Пусть сбываются мечты,
Жизнь наполнится счастьем чистым
И восторгом теплоты.

Мир, страна, семья, родные
Живут весело и мирно,
Чтобы планы все большие
Исполнялись позитивно!

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