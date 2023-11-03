Подготовьтесь заранее. Приятные поздравления с Днем народного единства в прозе, стихах и смс

Приятные поздравления с Днем народного единства в прозе
Поздравляю с Днем народного единства! Нельзя забывать историю своего народа и предков, ведь именно она сделала нас такими, какие мы есть сейчас. Много людей разных национальностей живут на нашей земле, и надо помнить, что мы едины. В этот день хочется пожелать силы духа, единства наций, свободы, независимости, стабильности и уверенности. А главное, мирного неба над всеми нами, чтобы ни один человек не видел войны!
Поздравляем с Днем народного единства! Желаем, чтобы не только сегодня, но и каждый день мы ощущали силу и дух, культуру и могущество Родины. Чтобы понимали, что все мы едины! Каждый человек — это крупица. И в то же время он — это звено огромной и могущественной цепи, то есть человечества! Добра всем, благополучия и силы духа!
В День народного единства хочется пожелать уважения друг к другу и добра, понимания и милосердия, искренних отношений и великодушия. Пусть наш народ помнит наши корни, наши подвиги, нашу землю и наше великое становление. Пусть каждый будет счастлив и здоров, патриотичен и свободолюбив!
Приятные поздравления с Днем народного единства в стихах
В нашей стране народов много,
Мы все — один большой народ!
У нас, у всех — одна дорога,
И к дружбе нас одна ведет!
Мы за одно и мы едины,
Мы прославляем мир и лад,
Мы вместе, мы непобедимы —
И нет для нас пути назад!
День народного единства
Отмечает вся страна,
Всех сегодня поздравляем!
Жизни мирной навсегда.
Меньше туч на небе синем,
Меньше боли и невзгод,
Мы — народ, мы все едины,
Пусть же нам, друзья, везет!
С Днем народного единства!
Веры в сердце, доброты,
Дружбы крепкой, оптимизма,
Все пусть сбудутся мечты!
И с народами другими
Нужно быть — плечом к плечу,
Лишь пока мы все едины,
Все невзгоды нипочем!
Приятные поздравления с Днем народного единства в смс
В День народного единства
Я желаю всей стране:
Мира, дружбы, процветания,
Чтоб сильнее стать вдвойне.
Всем добра, здоровья, счастья,
Пониманья, сил, любви.
Чтобы преданность к Отчизне
Навсегда была в крови!
Давайте будем мы едины
И уважать друг друга будем,
Ведь вместе мы непобедимы,
Мы все равны на свете, люди!
Пусть все народы наши дружат
И вместе счастливо живут!
Пусть наполняют наши души
Любовь, добро, мир и уют!
С Днем народного единства!
Пусть сбываются мечты,
Жизнь наполнится счастьем чистым
И восторгом теплоты.
Мир, страна, семья, родные
Живут весело и мирно,
Чтобы планы все большие
Исполнялись позитивно!