Подготовьтесь заранее. Приятные поздравления с Днем труда в прозе, стихах и смс

Светлый день в начале мая —

Праздник мира и труда.

Вам я счастья пожелаю

И здоровья на года,

Долгих лет, любви без края,

Улыбаться, не грустить

И, улыбкою сверкая,

С позитивом жизнь прожить!

Поздравляю с Первомаем!

Пусть весенний день сияет!

Пусть же радует всегда

Праздник мира и труда!



Пусть природа зеленеет,

Пусть душа от счастья млеет,

Праздник весело встречай

И цвети, как этот май!