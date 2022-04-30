30 апреля
﻿
Жизнь

Подготовьтесь заранее. Приятные поздравления с Днем труда в прозе, стихах и смс

День труда отметят завтра, 1 мая. К предстоящему празднику altapress.ru сделал подборку теплых и приятных поздравлений в прозе, стихах и смс.

Цветы, природа.
Цветы, природа.
СС0

Поздравления с Днем труда в прозе

Я поздравляю с Днем труда! Пусть работа будет только в радость и приносит хорошие и достойные доходы. Желаю много жизненной энергии, легких трудовых дней и приятного отдыха в кругу друзей и родных.

С праздником всех трудолюбивых! Пусть любое дело закончится успехом и перспективными предложениями на будущее. Творите, любите, мечтайте, вдохновляйтесь, изучайте что-то новое и захватывающее. Больше светлых дней, улыбок, меньше разочарований!

Поздравляю с Первомаем. Желаю огромного счастья, здоровья и хорошего настроения. Пусть труд приносит вам благополучие и независимость, укрепление позиций и уверенность в завтрашнем дне!

Цветы, природа.
Цветы, природа.
СС0

Поздравления с Днем труда в стихах

Светлый день в начале мая —
Праздник мира и труда.
Вам я счастья пожелаю
И здоровья на года,
Долгих лет, любви без края,
Улыбаться, не грустить
И, улыбкою сверкая,
С позитивом жизнь прожить!

Поздравляю с Первомаем!
Пусть весенний день сияет!
Пусть же радует всегда
Праздник мира и труда!

Пусть природа зеленеет,
Пусть душа от счастья млеет,
Праздник весело встречай
И цвети, как этот май!

С Первомаем, с Днем труда,
С праздником весенним!
Жизнь пусть радует всегда
Ярким настроением.

Солнце жаркое пускай
Будни освещает,
Станет вся земля как рай —
Ярче, чем в мечтаниях!

Цветы, природа.
Цветы, природа.
СС0

Поздравления с Днем труда в смс

Мира людям всем на свете,
Мира, дружбы и добра!
Пусть ликуют на планете
Взрослые и детвора!

Распускаются цветы
И сбываются мечты!
Пусть работа будет в радость,
А заботы все не в тягость!

Поздравление принимай
В день весенний, Первомай!
Здоровья, мира, доброты,
Пусть все сбываются мечты.

Пусть удача рядом будет,
Беда дорогу пусть забудет.
А весна подарит счастье
И прогонит прочь ненастья!

Первомай объединяет
И сближает весь народ!
Вся Россия отмечает
День труда который год!

Пусть ничто не помешает
Созидать нам и творить.
Пусть весна всех вдохновляет
Ярко и счастливо жить!

Источник

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость