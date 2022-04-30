Подготовьтесь заранее. Приятные поздравления с Днем труда в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем труда в прозе
Я поздравляю с Днем труда! Пусть работа будет только в радость и приносит хорошие и достойные доходы. Желаю много жизненной энергии, легких трудовых дней и приятного отдыха в кругу друзей и родных.
С праздником всех трудолюбивых! Пусть любое дело закончится успехом и перспективными предложениями на будущее. Творите, любите, мечтайте, вдохновляйтесь, изучайте что-то новое и захватывающее. Больше светлых дней, улыбок, меньше разочарований!
Поздравляю с Первомаем. Желаю огромного счастья, здоровья и хорошего настроения. Пусть труд приносит вам благополучие и независимость, укрепление позиций и уверенность в завтрашнем дне!
Поздравления с Днем труда в стихах
Светлый день в начале мая —
Праздник мира и труда.
Вам я счастья пожелаю
И здоровья на года,
Долгих лет, любви без края,
Улыбаться, не грустить
И, улыбкою сверкая,
С позитивом жизнь прожить!
Поздравляю с Первомаем!
Пусть весенний день сияет!
Пусть же радует всегда
Праздник мира и труда!
Пусть природа зеленеет,
Пусть душа от счастья млеет,
Праздник весело встречай
И цвети, как этот май!
С Первомаем, с Днем труда,
С праздником весенним!
Жизнь пусть радует всегда
Ярким настроением.
Солнце жаркое пускай
Будни освещает,
Станет вся земля как рай —
Ярче, чем в мечтаниях!
Поздравления с Днем труда в смс
Мира людям всем на свете,
Мира, дружбы и добра!
Пусть ликуют на планете
Взрослые и детвора!
Распускаются цветы
И сбываются мечты!
Пусть работа будет в радость,
А заботы все не в тягость!
Поздравление принимай
В день весенний, Первомай!
Здоровья, мира, доброты,
Пусть все сбываются мечты.
Пусть удача рядом будет,
Беда дорогу пусть забудет.
А весна подарит счастье
И прогонит прочь ненастья!
Первомай объединяет
И сближает весь народ!
Вся Россия отмечает
День труда который год!
Пусть ничто не помешает
Созидать нам и творить.
Пусть весна всех вдохновляет
Ярко и счастливо жить!