30 декабря
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Жизнь

Подготовьтесь заранее. Приятные поздравления с Новым годом в прозе, стихах и смс

До Нового года осталось несколько дней. В преддверии долгожданного праздника altapress.ru сделал подборку приятных поздравлений в прозе, стихах и смс.

Новый год. Елка.
Новый год. Елка.
СС0

Приятные поздравления с Новым годом в прозе

Новый год — новая страница жизни. Так пусть на ней не будет пустого места, пусть она заполнится множеством красок, ярких событий и приключений. Пусть в новом году вам сопутствуют удача, успех и достаток. Наслаждайтесь каждым мгновением вашей жизни, будьте с любимыми, окружайте себя и своих близких теплом и заботой, согревайте их своей любовью, а они в ответ согреют вас. Будьте счастливы!

С Новым годом! Пускай каждый месяц грядущего года будет ярким и незабываемым! Пусть чудеса случаются чаще, чем о них мечтается! Пускай события будут значительными и красивыми, а жизнь — благополучной и счастливой!

Пусть каждый новый миг наступающего года приносит в дом счастье, везение, уют и теплоту! Пусть каждое событие будет наполнено радостными мгновениями, блеском в глазах и улыбками близких.

Новый год. Елка
Новый год. Елка
СС0

Приятные поздравления с Новым годом в стихах

С Новым годом поздравляем,
Счастья в жизни вам желаем,
Много добрых пожеланий,
Исполненья всех мечтаний!

Самых ярких впечатлений,
Самых сказочных мгновений.
Пусть вам этот год несет
Много радостных хлопот!

С Новым годом! Волшебства,
Смеха, счастья и тепла,
Мира, радостей, достатка
И во всех делах порядка!

Пусть все серое, плохое
Старый год возьмет с собою.
Впредь лишь светлые мгновенья
Создают пусть настроенье!

Желаю мира и добра,
Любви, душевного тепла!
Пускай вам этот Новый год
Успех и радость принесет!

Пусть Новый год откроет двери
В мир волшебства, заботы, веры.
И все хорошее начнется!
Удача пусть вам улыбнется!

Новый год. Рождество. Подарок
Новый год. Рождество. Подарок
СС0

Приятные поздравления с Новым годом в смс

С Новым годом! С Новым годом!
С новым счастьем и добром.
Пусть он принесет здоровье
И достаток в каждый дом.

Пусть снежинки в танце кружат,
Пусть сбываются мечты.
Всем успехов и удачи,
Мира, счастья, теплоты.

Пусть вам этот Новый год
Много счастья принесет,
Много радости, добра
Без печали и без зла.

Пусть исполнятся мечты
И желания, и сны.
Пусть сияют ваши глазки,
Будет жизнь пускай как в сказке!

Пусть этот славный Новый год
Подарит счастье и удачу,
Здоровья много принесет
И денег океан впридачу!

Пусть все исполнятся мечты,
Улыбка пусть сияет ярко!
Желаю мира, доброты
И замечательных подарков!

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