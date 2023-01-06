Подготовьтесь заранее. Приятные поздравления с Рождеством в прозе, стихах и смс

Пусть Рождество войдет в ваш дом,

С собой неся все то, что свято.

Пусть будут смех и радость в нем,

От счастья и душа богато!



Пускай уютом дышит дом,

Пусть ангел вас оберегает!

Мы поздравляем с Рождеством

И только лучшего желаем!

Поздравляем с Рождеством,

Радость пусть войдет в ваш дом,

Бог хранит от всех проблем,

Бед чтоб не было совсем,

Мир, спокойствие, уют

Вместе с Рождеством придут,

Мы желаем вам добра,

Благ всех, счастья и тепла!