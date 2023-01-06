Подготовьтесь заранее. Приятные поздравления с Рождеством в прозе, стихах и смс

Приятные поздравления с Рождеством 2023 в прозе
Поздравляю с праздником света, любви, веры и семьи — Рождеством Христовым! Пускай в вашем доме всегда будет тепло, уютно, радостно, вкусно пахнет. Пусть будет много веселого смеха, искренних объятий, добрых слов. Пусть ваша крепкая вера поможет пройти любые трудности, а Господь наградит за это всеми благами!
Поздравляю со светлым праздником Рождества! Желаю мира, добра и достатка в каждый дом! Пускай самые радостные чувства переполняют душу в этот замечательный день! Хочется пожелать только добрых чудес, неземного счастья и исполнения всех благих желаний!
Поздравляю с Рождеством Христовым. Пусть будет сказка за окном и в душе. Пусть твой ангел на миг опустится на землю и даст знак, что все будет хорошо. Желаю светлых надежд и светлых мыслей. Желаю искренней любви и искренней веры. Желаю добрых чудес и добрых людей в жизни. И пусть это Рождество окутает тебя счастьем.
Приятные поздравления с Рождеством 2023 в стихах
Пусть Рождество войдет в ваш дом,
С собой неся все то, что свято.
Пусть будут смех и радость в нем,
От счастья и душа богато!
Пускай уютом дышит дом,
Пусть ангел вас оберегает!
Мы поздравляем с Рождеством
И только лучшего желаем!
Поздравляем с Рождеством,
Радость пусть войдет в ваш дом,
Бог хранит от всех проблем,
Бед чтоб не было совсем,
Мир, спокойствие, уют
Вместе с Рождеством придут,
Мы желаем вам добра,
Благ всех, счастья и тепла!
Пускай Господь оберегает
Вас каждый день и каждый час,
Во всех делах пусть помогает
И пусть всегда хранит он вас!
Чтоб в доме был уют, покой,
А близкие ― здоровы,
Вас поздравляю всей душой
Я с Рождеством Христовым!
Приятные поздравления с Рождеством 2023 в смс
Зажглась звезда добра и волшебства —
Счастливого святого Рождества.
Пусть Бог хранит и люди помогают,
Пусть звездный свет в душе не угасает,
Пусть счастьем и богатством полон дом.
Любви, здоровья, мира! С Рождеством!
В светлый праздник Рождества
Я желаю всем добра,
Счастья, крепкого здоровья,
Жить в душе с большой любовью,
Чтоб родные рядом были,
Теплотой вас окружили,
Мира, света, волшебства,
Жизнь чтоб сказочной была!
С Рождеством Христовым!
Счастья, долгих лет,
Радости, здоровья
И ни капли бед.
Доброты, уюта,
Мира и тепла,
Чтобы жизнь прекрасной,
Сказочной была!
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