Подготовьтесь заранее. Светлые поздравления с Пасхой в прозе, стихах и смс

Поздравления с Пасхой в прозе
Христос воскрес. В этот светлый праздник можно пожелать только здоровья, счастья, любви, мира и душевного спокойствия. Пусть в вашем доме всегда будет тепло и уютно. Пусть царят в нем понимание, любовь и забота!
С великим праздником Светлой Пасхи! Пусть Ангел хранит от невзгод, а благодать не покидает сердца. Желаю чудес, весеннего тепла, процветания и мира. Христос воскрес!
С великим праздником! Всего самого доброго, светлого вам и всем родным и близким. И настоящего чуда! Пусть исполняются все самые заветные желания.
Поздравления с Пасхой в стихах
Христос воскрес! Со Светлой Пасхой!
Пусть в доме будет доброта.
Пусть не встречаются ненастья,
Любовь в сердцах живет всегда.
Пусть солнце греет, обнимает,
Теплом и светом наполняет.
Пусть Бог хранит от бед всегда,
Пусть не приходит к вам беда.
Со Светлой Пасхой поздравляю,
Благополучия желаю.
Пусть на душе будет тепло,
А в доме — счастье и добро.
Желаю процветания, мира,
Беда чтоб мимо проходила.
И были рядом чтоб всегда
Родные, близкие, друзья.
С Пасхой Светлой поздравляю!
Говорю: Христос воскрес.
Вам сегодня я желаю
Много радостных чудес.
Сбереги вас Бог от горя,
От болезней, прочих бед.
Вам желаю счастья море,
Долгих, славных жизни лет!
Поздравления с Пасхой в смс
Христос Воскрес! Вас поздравляю.
Пусть будет к вам судьба щедра,
Пусть Пасха двери открывает
Вам в мир надежды и добра.
Желаю счастья и здоровья,
Пускай Господь вам помогает,
А добрый Ангел ваш Хранитель
Всегда в пути сопровождает.
Пусть Светлая Пасха согреет теплом,
Подарит улыбки, радость и веселье,
Лучами надежды озарит ваш дом.
Прославим сегодня Христово воскресенье!
Христос Воскресе, поздравляю!
Со Светлой Пасхой я тебя!
И от души тебе желаю,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья близким, понимания,
Надежды, веры и любви.
Тепла, удачи, процветания,
Господь всегда тебя храни!