18 января
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Жизнь

Поднебесная уступила пальму первенства по численности населения «стране Болливуда»

Население Индии на конец 2022 года составило 1,417 млрд человек.

На поезде в Индии.
На поезде в Индии.
СС0

Это на 5 млн больше, чем в Китае — там проживает 1,412 млрд человек, сообщает Bloomberg.

Между тем в январе этого года население Индии выросло еще больше и составило 1,423 млрд человек.

Несколько лет назад ООН спрогнозировала, что Индия возглавит список государств по численности населения в 2024 году, напоминает Lenta.ru.

Впервые

В 2022 году население Китая сократилось впервые за 60 лет со времен массового голода в стране с 1959 по 1961 год.

Оспа и население

Между тем население Земли достигло 8 млрд человек.

Время, когда население планеты стало стремительно увеличиваться, можно назвать с точностью до года — 1798 год. Тогда английский врач Эдвард Дженнер изобрел прививку от оспы, что стало первой победой над смертью.

Первый миллиард людей появился в 1804 году, а через 170 лет население достигло уже 4 млрд.

Прогноз

Согласно прогнозу ООН, население в мире достигнет 8,5 млрд человек к 2030 году, 9,7 млрд к 2050 году и 11,2 млрд к 2100 году.

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