14 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Подросток взял машину у родственников, покатался и вернул обратно

В Кузбассе 12-летний мальчик без спроса взял машину, прокатился по по поселку и вернул автомобиль обратно.

Автомобиль. Скорость.
Автомобиль. Скорость.
открытые источники (CC0)

Как сообщает Mash Siberia, в поселке Форштадт жители заметили водителя, который еле виднелся из-за руля автомобиля. Заявлять на подростка не стали, но слава к нему все же пришла.

Полицейские выяснили, что мальчишка взял ключи у родственника и аккуратно припарковал автомобиль, когда приехал.

За поступок мальчика получила его мама, на нее составили протокол за неисполнение обязанности по воспитанию, но и подросток без наказания не остался, его собираются поставить на учет.

Ранее девятиклассницу подозревали в домогательствах к своей сестре.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость