Подросток взял машину у родственников, покатался и вернул обратно

В Кузбассе 12-летний мальчик без спроса взял машину, прокатился по по поселку и вернул автомобиль обратно.

Как сообщает Mash Siberia, в поселке Форштадт жители заметили водителя, который еле виднелся из-за руля автомобиля. Заявлять на подростка не стали, но слава к нему все же пришла.

Полицейские выяснили, что мальчишка взял ключи у родственника и аккуратно припарковал автомобиль, когда приехал.

За поступок мальчика получила его мама, на нее составили протокол за неисполнение обязанности по воспитанию, но и подросток без наказания не остался, его собираются поставить на учет.

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