4 февраля
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Жизнь

Подсмотрели. Какие фотографии можно увидеть на выставке «Живая природа Алтая» в Барнауле

Корреспондент altapress.ru побывал на новых выставках в ГМИЛИКА и посмотрел, какие снимки там представили фотографы Алтая.

Фотовыставка.
Фотовыставка.
altapress.ru

5 февраля в Барнауле закроются фотовыставки «Живая природа Алтая» и «Заповедными реками». Экспозиции разместились в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая.

Конкурсную выставку «Живая природа Алтая» посвятили дикой природе заповедных мест, в которых немногие смогут побывать. На фотографиях можно увидеть Телецкое озеро, первый снег в заповеднике или листопад на Алтае. Некоторые кадры сделаны на профессиональную камеру, другие — на телефон.

Также в ГМИЛИКА работает внеконкурсная выставка «Заповедными реками» от Тигирекского заповедника. О ней altapress.ru уже рассказывал ранее.

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