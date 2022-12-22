Подведены итоги предновогоднего конкурса от Барнаульского пивоваренного завода. Узнай, кто выиграл главный приз

Как мы и обещали, перед Новым годом будем раздавать подарки. Altapress.ru совместно с Барнаульским пивоваренным заводом подвел итоги фотоконкурса. Пришло время назвать имена победителей.
Конкурсная композиция.
Косова Кристина.
Итак, мы определили трех человек, которые разделили между собой третье место. Это Надежда Чибисова, Кристина Косова и Максим Дерябин. Они получат по одной упаковке вкусной Cola от БПЗ.
Конкурсная композиция.
Фото: Надежда Чибисова.
Конкурсная композиция.
Фото: Надежда Чибисова.
Конкурсная композиция.
Фото: Кристина Косова.
Конкурсная композиция.
Фото: Кристина Косова.
Конкурсная композиция.
Фото: Максим Дерябин.
Два человека заняли второе место — Мария Губко и Мария Еременко. Им мы дарим по две упаковки полюбившегося напитка.
Конкурсная композиция.
Фото: Мария Губко.
Конкурсная композиция.
Фото: Мария Губко.
Конкурсная композиция.
Фото: Мария Губко.
Конкурсная композиция.
Фото: Мария Губко.
Конкурсная композиция.
Фото: Мария Еременко.
Конкурсная композиция.
Фото: Мария Еременко.
Конкурсная композиция.
Фото: Мария Еременко.
Конкурсная композиция.
Фото: Мария Еременко.
Главный победитель, как полагается, один. И это — Варвара Калашникова. Она получит сразу три упаковки Cola и ColaZero.
Конкурсная композиция.
Варвара Калашникова.
Конкурсная композиция.
Варвара Калашникова.
Конкурсная композиция.
Варвара Калашникова.
Конкурсная композиция.
Варвара Калашникова.
Всех остальных участников фотоконкурса просим не расстраиваться — никто без подарков не останется. Связаться обещаем с каждым.
Выдавать новогодние гостинцы будем до 28 декабря в ИД «Алтапресс» (Барнаул, ул. Короленко, 107).
Благодарим нашего партнера — Барнаульский пивоваренный завод — за предоставленные подарки, желаем всем хорошего настроения и счастливого Нового года!
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