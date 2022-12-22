Подведены итоги предновогоднего конкурса от Барнаульского пивоваренного завода. Узнай, кто выиграл главный приз

Как мы и обещали, перед Новым годом будем раздавать подарки. Altapress.ru совместно с Барнаульским пивоваренным заводом подвел итоги фотоконкурса. Пришло время назвать имена победителей.

Итак, мы определили трех человек, которые разделили между собой третье место. Это Надежда Чибисова, Кристина Косова и Максим Дерябин. Они получат по одной упаковке вкусной Cola от БПЗ.

Конкурсная композиция. Фото: Надежда Чибисова. Конкурсная композиция. Фото: Надежда Чибисова. Конкурсная композиция. Фото: Кристина Косова. Конкурсная композиция. Фото: Кристина Косова. Конкурсная композиция. Фото: Максим Дерябин.

Два человека заняли второе место — Мария Губко и Мария Еременко. Им мы дарим по две упаковки полюбившегося напитка.

Конкурсная композиция. Фото: Мария Губко. Конкурсная композиция. Фото: Мария Губко. Конкурсная композиция. Фото: Мария Губко. Конкурсная композиция. Фото: Мария Губко. Конкурсная композиция. Фото: Мария Еременко. Конкурсная композиция. Фото: Мария Еременко. Конкурсная композиция. Фото: Мария Еременко. Конкурсная композиция. Фото: Мария Еременко.

Главный победитель, как полагается, один. И это — Варвара Калашникова. Она получит сразу три упаковки Cola и ColaZero.

Конкурсная композиция. Варвара Калашникова. Конкурсная композиция. Варвара Калашникова. Конкурсная композиция. Варвара Калашникова. Конкурсная композиция. Варвара Калашникова.

Всех остальных участников фотоконкурса просим не расстраиваться — никто без подарков не останется. Связаться обещаем с каждым.

Выдавать новогодние гостинцы будем до 28 декабря в ИД «Алтапресс» (Барнаул, ул. Короленко, 107).

Благодарим нашего партнера — Барнаульский пивоваренный завод — за предоставленные подарки, желаем всем хорошего настроения и счастливого Нового года!