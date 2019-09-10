Подводное «чудище», необычное небо и узоры на воде: что увидели ученые на Телецком озере

Участники клуба дайверов «Зазеркалье» Роман Воробьёв и Тамара Клименко поделились яркими фото с летних погружений на глубину Телецкого озера и показали надводный мир Алтын-Кёля.

Дайвером удалось снять подводное «чудище» — на самом деле, это часть разрушающегося корня исполинского дерева, которое упало на десятиметровую глубину. Недалеко от устья реки Юрга они увидели завалы из веток и деревьев, а на мысе Ажи — нагромождения обломков породы.

«В Яйлю мутную воду с глинистой взвесью из Чулышмана мы уже почти не ждали, в прошлом году за один день подводная видимость упала почти до нуля в конце июня. До 20-х чисел июля мы наслаждались неплохой прозрачностью воды, даже несмотря на постоянные проливные дожди и активизировавшиеся ручейки и речки, несущие в озеро почти весеннюю жёлтую воду», — говорится на сайте заповедника.

В летнюю фотозарисовку попали снимки с воздуха. На кадрах видно, как речные и озерные воды перемешиваются, «образуя узоры напоминающие рисунок молочно-кофейной пенки в кружке с капучино».

«Интересно было наблюдать за большими скоплениями хвойной пыльцы на воде, образующей целые гигантские „реки“, растягивающиеся на километры», — отметили ученые.