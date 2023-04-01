1 апреля
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Жизнь

Погода в Алтайском крае и Барнауле 1 апреля

1 апреля в крае обещают морозную погоду ночью и потепление до +1 градуса днем, сообщает алтайский Гидрометцентр.

Горы и цветы
Горы и цветы
СС0

Погода в Алтайском крае

Температура днем составит от -10 до -15 градусов. Днем же поднимется до −4…+1 градуса.

Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер северный, 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Первые весенние цветы в Барнауле.
Первые весенние цветы в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Погода в Барнауле

Ночью столбик термометра опустится до −12…−14 градусов. Днем температура немного поднимется, но все равно вряд ли будет соответствовать ожиданиям барнаульцев от апреля — максимум -1 градус.

Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.

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