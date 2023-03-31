31 марта
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Жизнь

Морозную температуру и гололед спрогнозировали синоптики в последний день марта на Алтае

После минус 11 градусов ночью 31 марта в Алтайском крае ожидается до минус 5 днем, говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Снег с дождем 30 марта 2023.
Снег с дождем 30 марта 2023.
Предоставлено altapress.ru

На дорогах местами сильная гололедица. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. В некоторых районах региона — мокрый снег.

В Барнауле днем — до минус 4 градусов.

Однако апрель готовит сюрприз в виде мягкого потепления. Надеемся, что нагрянувший мороз наконец-то отступит. Все к тому — в Республике Алтай реки начали вскрываться на 10 дней раньше прогноза.

Также глава Гидрометцентра спрогнозировал непогоду в Сибири.

Между тем климат на Алтае может измениться из-за таяния ледника. Это может привести к изменениям в гидрологическом цикле высокогорий. В более глобальном масштабе таяние ледников приводит к повышению уровня мирового океана, изменению температуры воды и концентрации соли в морях.

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