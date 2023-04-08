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Жизнь

Погода в Алтайском крае и в Барнауле 8 апреля

Небольшое похолодание обещают в регионе 8 апреля, сообщает алтайский Гидрометцентр.

Цветение. Весна.
Цветение. Весна.
СС0

Погода в Алтайском крае

Температура ночью составит от -1 до -6 градусов. По северу местами -7, -12 градусов.

На большей части территории небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, снега. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 8−13 м/с, местами порывы 15−20 м/с.

Днем температура поднимется до +4 градусов.

По югу и востоку небольшие, в предгорьях местами умеренные осадки в виде мокрого снега, снега. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Цветение. Весна.
Цветение. Весна.
СС0

Погода в Барнауле

Ночью столбик термоментра опустится до -7, -9 градусов.

В городе также пройдет небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 8−13 м/с.

Днем температура в Барнауле ожидается от -1 до 1 градуса.

Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 5−10 м/с.

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