5 декабря
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Жизнь

Погодные качели: дождь с теплом уверенно выдавят зимний минус перед предстоящими трескучими морозами на Алтае

Погодные качели уверенно раскачиваются в Сибирском федеральном округе (СФО).

Снег в алтайском селе. Много снега.
Снег в алтайском селе. Много снега.
altapress.ru

Не успели сибиряки привыкнуть к снегу, комфортной зимней погоде и подумать о лыжах с коньками, как в регион вновь подкралась теплая погода.

Так, 6 декабря в Алтайском крае дневная температура будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла. В Барнауле — от плюс 2 до плюс 4 градусов. Ветер юго-западный порывистый. Местами порывы достигнут 24 метров в секунду. Прогнозируют мокрый снег с дождем.

Однако уже 7 декабря в регион придет настоящая зима. Температура воздуха резко опустится. В регионе днем прогнозируют до минус 16 градусов, местами — до минус 25. В Барнауле — до минус 16 на фоне небольшого снега. Ветер сменит направление на северо-западное. Словом, жители региона почувствуют дыхание Арктики.

Ранее синоптики не исключили резкое похолодание в регионе в декабре — столбик термометра опустится до минус 18 градусов днем, а ночные температуры составят минус 30.

Резкое похолодание спровоцируют холодные арктические массы.

Много снежных дней придется на вторую половину декабря, но к наступлению Нового года снег прекратится.

Установится ветреная морозная погода.

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