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Жизнь

Погодный апокалипсис. Внезапный ураган обрушился на родину Шукшина

Мощный ураган обрушился на село Сростки в Алтайском крае вечером 29 июля, сообщает корреспондент altapress.ru с родины писателя Василия Шукшина.

Ураган наступает на Сростки.
Ураган наступает на Сростки.
Altapress.ru.

Огромная туча за очень короткое время накрыла село, после чего начался жуткий ливень.

Из-за плохой видимости многие автомобили начали останавливаться на обочинах федеральной трассы, чтобы переждать непогоду.

По своей форме туча очень напоминала шкваловый ворот, который видели барнаульцы в июне 2018 года перед тем, как в городе произошел страшный ураган, валивший деревья и ставший причиной того, что в краевой столице для ликвидации последствий непогоды был введен режим ЧС.

Ураган наступает на Сростки.
Ураган наступает на Сростки.
Altapress.ru.
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