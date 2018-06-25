В Барнауле "Трассу здоровья" завалило деревьями. Фото: Лика в vk.com/incident_brn. В Барнауле "Трассу здоровья" завалило деревьями. Фото: Лика в vk.com/incident_brn. В Барнауле "Трассу здоровья" завалило деревьями. Фото: Лика в vk.com/incident_brn. В Барнауле "Трассу здоровья" завалило деревьями. Фото: Лика в vk.com/incident_brn. В Барнауле "Трассу здоровья" завалило деревьями. Фото: Лика в vk.com/incident_brn. В Барнауле "Трассу здоровья" завалило деревьями. Фото: Лика в vk.com/incident_brn. В Барнауле "Трассу здоровья" завалило деревьями. Фото: Лика в vk.com/incident_brn.

На дорогу повалило деревья и ветки. Сейчас территорию приводят в порядок. В комментариях пользователи шутят, что трасса превратилась в полосу для бега с препятствиями.

Ранее altapress.ru писал, что ураган разнес барнаульский пляж и Нагорный парк.