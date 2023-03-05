5 марта
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Жизнь

Похолодание и сильная гололедица. Погода в Алтайском крае 5 марта

Похолодание, осадки и гололед. В алтайском гидрометцентре рассказали, какая погода будет в крае 5 марта.

Снег и гололед в Барнауле.
Снег и гололед в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Погода в Алтайском крае

Ночью температура составит до минус 11 градусов, местами до минус 16.

Небольшой снег, на дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-западный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем температура составит до минус пяти градусов, в предгорьях местами до плюс шести.

Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4−9 м/с.

Снег и гололед в Барнауле.
Снег и гололед в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Погода в Барнауле

Температура ночью опустится до минус 11 градусов. Возможен небольшой снег. На дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-западный 4−9 м/с, в начале ночи возможны порывы до 14 м/с.

Днем немного потеплеет — до минус трех градусов. Преимущественно без осадков. Сильная гололедица на дорогах сохраняется.

Ветер юго-западный, 4−9 м/с.

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