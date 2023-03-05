Похолодание и сильная гололедица. Погода в Алтайском крае 5 марта

Погода в Алтайском крае
Ночью температура составит до минус 11 градусов, местами до минус 16.
Небольшой снег, на дорогах сильная гололедица.
Ветер юго-западный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Днем температура составит до минус пяти градусов, в предгорьях местами до плюс шести.
Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4−9 м/с.
Погода в Барнауле
Температура ночью опустится до минус 11 градусов. Возможен небольшой снег. На дорогах сильная гололедица.
Ветер юго-западный 4−9 м/с, в начале ночи возможны порывы до 14 м/с.
Днем немного потеплеет — до минус трех градусов. Преимущественно без осадков. Сильная гололедица на дорогах сохраняется.
Ветер юго-западный, 4−9 м/с.