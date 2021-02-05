Похолодание придет в Сибирь и понизит температуры до февральской нормы

Вильфанд отметил, что похолодание начнется с Северо-Западного и Центрального федеральных округов, затем охватит Приволжский федеральный округ и Урал, а затем юг Западной Сибири.

«Идет перемещение холодных воздушных масс на Европейскую территорию России. Постепенно центр циклона перемещается вблизи Москвы и дальше перемещается на восток, и Европейская территория окажется в тыловой части циклона. Сначала будут поступать воздушные массы с севера, северо-запада, с Баренцева моря, со Скандинавии. Чем дальше будет перемещаться циклон на восток, тем более суровая погода будет, так как воздушные массы будут перемещаться только с севера, а потом с северо-востока (с Карского моря, с Ямала, Таймыра)», — пояснил климатолог.

Похолодание начнется с Северо-Западного и Центрального федерального округа и постепенно будет распространяться на центрально-черноземные области, затем на Приволжский округ. В Южном федеральном округе также похолодает.

«Если сейчас там температура выше нормы на 7−8 градусов, то потом температурный фон понизится на 8−10 градусов, около нормы будет», — уточнил ученый.

Наиболее резкое понижение будет ощущаться на Урале и в Поволжье. Например, в субботу, 6 февраля, на Урале температура прогнозируется на 15−18 градусов выше нормы, а после — в течение нескольких дней — температура понизится на 20 градусов.

В Оренбурге, где 4 февраля был побит рекорд температуры со значением 1,1 градуса днем, на следующей неделе произойдет смена воздушных масс и температура понизится до минус 15 градусов днем, а ночью — до минус 26−31.

По прогнозу синоптиков, далее похолодание также затронет юг Западной Сибири. Ранее сообщали, что нестабильная погода, которая наблюдается в Алтайском крае, является следствием серии атлантических циклонов.