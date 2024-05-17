Похудевшая до неузнаваемости сибирячка устала доказывать, что документы принадлежат ей, и сменила их

45-летняя жительница Новосибирска, мать десятерых детей Оксана Усова похудела на полцентнера. Из-за этого ее не узнали сотрудники ГИБДД и решили проверить на наркотики, сообщает " КП-Новосибисрк ".

Когда инспекторы ГИБДД остановили женщину и попросили у нее водительское удостоверение, то не поверили, что оно принадлежит ей. Они не поверили в то, что Оксана похудела сама, и стали подозревать, что она употребляет запрещенные вещества.

В итоге ей пришлось пройти экспертизу: правоохранители отвезли ее в наркодиспансер.

Когда Оксана доказала, что чиста, перед ней извинились. Но многодетная мама решила, что права надо срочно сменить. Доказывать, что удостоверение принадлежит ей, она устала.

Еще в 2019 году Оксана носила 56 размер одежды и весила 112 килограммов, резко набрав вес во время десятой беременности. Роды прошли тяжело. На время восстановления думать о внешности было некогда. А когда врачи разрешили заниматься спортом, многодетная мама твердо решила меняться.

Она отказалась от мучного, сладкого, жирного и картошки. Много занимается спортом, ведет свой блог и вдохновляет других девушек на перемены в жизни.

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