«Пока все занимались холодной войной». Как прошел экспериментальный полет «Союз-Аполлон»

15 июля 1975 года началась миссия «Союз-Аполлон». Экспериментальный полет и саму стыковку космических кораблей СССР и США по-другому называют «рукопожатие в космосе» (в самый разгар холодной войны). Кому и зачем был нужен этот полет — в материале altapress.ru.

Впервые про сотрудничество в космосе заговорили еще в 1963 году. Тогда американский президент Джон Кеннеди предлагал Хрущеву, ради шутки или всерьез, идею совместной советско-американской лунной экспедиции.

Второй раз о совместных программах заговорили после возвращения с Луны искалеченного «Аполлона-13» — в 1970 году.

Сам экспериментальный полет утвердили только в мае 1972 года, пишут РИА Новости. Миссия стала прообразом МКС и символом сотрудничества между двумя странами — по крайней мере, так передавали с экранов. Кстати, тогда Советский Союз впервые решился на трансляцию происходящего в космосе.

Экипаж «Союз — Аполлон» на тренажере в Звездном городке МАММ / МДФ/russfoto

Виктор Благов,

руководитель полетами РРК «Энергия»:

Вместо того чтобы заниматься холодной войной, мы занялись сотрудничеством в космосе. Я отмечу, что такой смелости набралась единственная отрасль — космическая.

Космические корабли пришлось дорабатывать, сообщает Роскосмос. Даже внутренняя атмосфера кораблей была разной — американцы работали на чисто кислородной среде, русские — на воздухе.

Чтобы «рукопожатие» удалось, к американскому кораблю присоединили еще один отсек. В нем после стыковки параметры «американской» атмосферы сближались с советской, а командный модуль «Аполлона» с одним оставшимся там астронавтом герметизировался. Для того, чтобы облегчить процесс, в советском корабле снизили давление до 520 мм.рт.ст.

Отличались и системы стыковки — их пришлось разрабатывать буквально заново.

Виктор Павлов,

руководитель испытаний , заместитель начальника НТЦ РКК «Энергия»:

Это система «штырь-конус». Но была проблема: трудно договориться кто штырь, а кто конус. Все хотят быть сильными, хотят быть штырями.

15 июля 1975 года с Байконура стартовал «Союз-19», пишет RT. Следом за ним, через несколько часов, стартовал американский «Аполлон». От Советского Союза полетели Алексей Леонов и Валерий Кубасов, от США — Томас Стаффорд, Вэнс Бранд и Дональд Слейтон.

Члены экипажей космических кораблей «Союз» и «Аполлон» ГБУК г. Москвы «Мемориальный музей космонавтики» /russfoto

В историю вошла именно стыковка 17 июля в 19:12 по московскому времени. В ходе стыковки активным был узел американского корабля. Совместная работа особенно крепко сплотила космонавтов Томаса Стаффорда и Алексея Леонова. Они до сих пор поддерживают теплые приятельские отношения, пишет RT.