Поклонская из-за «бесплатных проституток» обвинила протоиерея Смирнова в дискредитации верующих

Напомним, глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
В РПЦ заявили, что слова Смирнова — «неудачный троллинг», который не призван оскорбить кого-либо. В РПЦ также добавили, что Смирнов «про женщин сказал, а мужиков как-то позабыл».
Поклонская написала, что «очередное вопиющее заявление» взбудоражило людей. Также она увидела в этом провокацию со стороны РПЦ.
«С одной стороны, не стоит реагировать на такие высказывания, а с другой — это же говорит священнослужитель. Жутковато становится, когда священник так выражается. Словно мы живем в 13 веке», — отметила Поклонская.
Она предложила самим представителям РПЦ подумать, каков итог после таких оскорблений. Ведь одни разозлятся, другие покрутят пальцем у виска, а третьи обозлятся на верующих.
«И ведь в самом Евангелии есть прекрасные строки: „Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете“. Разве не так, батюшка?» — обратилась Поклонская к Смирнову.