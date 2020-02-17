Поклонская из-за «бесплатных проституток» обвинила протоиерея Смирнова в дискредитации верующих

Депутат Госдумы Наталья Поклонская написала в своем Facebook , что заявление протоиерея Димитрия Смирнова о гражданском браке может привести к тому, что некоторые в очередной раз назовут всех верующих «мракобесами».

Напомним, глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».

В РПЦ заявили, что слова Смирнова — «неудачный троллинг», который не призван оскорбить кого-либо. В РПЦ также добавили, что Смирнов «про женщин сказал, а мужиков как-то позабыл».

Поклонская написала, что «очередное вопиющее заявление» взбудоражило людей. Также она увидела в этом провокацию со стороны РПЦ.

«С одной стороны, не стоит реагировать на такие высказывания, а с другой — это же говорит священнослужитель. Жутковато становится, когда священник так выражается. Словно мы живем в 13 веке», — отметила Поклонская.

Она предложила самим представителям РПЦ подумать, каков итог после таких оскорблений. Ведь одни разозлятся, другие покрутят пальцем у виска, а третьи обозлятся на верующих.