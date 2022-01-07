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Жизнь

Полезные советы: как выйти из Рождественского поста, чтобы не навредить организму

С 7 января, когда Рождественский пост закончился, можно переходить к привычному, повседневному питанию. Но делать это нужно осторожно — так, чтобы не навредить ЖКТ. Какие блюда стимулируют работу организма и помогают безопасно выйти из поста — в подборке советов altapress.ru.

Кости. Организм
Кости. Организм
СС0
1
Белки — лучшее лекарство

После Рождественского поста в рацион следует включать белки животного происхождения, которыми особенно насыщена белая рыба. Они легко усваиваются и, к тому же, наполняют тело энергией.

Отметим: злоупотреблять белками нельзя. Достаточно одного белкового продукта в день.

2
Соленое не помешает

Чтобы лучше вырабатывался желудочный сок, ешьте соленья, приправы и крепкие бульоны. После Рождественского поста это полезно!

Соленые огурцы.
Соленые огурцы.
УФСИН России по Алтайскому краю
3
Какие блюда подходят для рождественского стола?

Чтобы организм не пострадал, на праздничный стол в Рождество можно подать:

  • вареники с капустой или картофелем;
  • квашеную капусту, маринованные огурцы, помидоры, свеклу или морковь;
  • вегетарианские овощные голубцы;
  • запеченную рыбу;
Винегрет.
Винегрет.
СС0
  • овощное рагу;
  • винегрет.

Кстати, выходить из поста желательно в течение 1−2 недель.

4
Рецепт вкусных вареников с картофелем

Ингредиенты

  • Мука пшеничная — 2 стакана;
  • Молоко — 0,5 стакана;
  • Вода — 0,3 стакана;
  • Яйцо куриное — 1 штука;
  • Масло растительное — 1 чайная ложка;
  • Соль — 1 чайная ложка;
  • Картофель — 1,5 кг;
  • Перец черный молотый — 1 чайная ложка.
Руки, тесто, мука, выпечка.
Руки, тесто, мука, выпечка.
СС0

Приготовление

Замесите тесто: в миске соедините яйцо, молоко, воду и соль. В получившуюся жидкость добавьте муку и растительное масло. Замесите тесто и оставьте его отдыхать под полотенцем на 40 минут.
Очищенный картофель отварите в подсоленной воде. Затем перебейте его в пюре, посолите и поперчите.
Из теста вырежьте кружочки (для удобства это можно сделать стаканом) и каждый из них начините картофельной начинкой. Аккуратно залепите края вареников.
Погрузите вареники в кипящую воду и, периодически помешивая, варите их до готовности. Приятного аппетита!

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