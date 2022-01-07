Полезные советы: как выйти из Рождественского поста, чтобы не навредить организму

После Рождественского поста в рацион следует включать белки животного происхождения, которыми особенно насыщена белая рыба. Они легко усваиваются и, к тому же, наполняют тело энергией.
Отметим: злоупотреблять белками нельзя. Достаточно одного белкового продукта в день.
Чтобы лучше вырабатывался желудочный сок, ешьте соленья, приправы и крепкие бульоны. После Рождественского поста это полезно!
Чтобы организм не пострадал, на праздничный стол в Рождество можно подать:
- вареники с капустой или картофелем;
- квашеную капусту, маринованные огурцы, помидоры, свеклу или морковь;
- вегетарианские овощные голубцы;
- запеченную рыбу;
- овощное рагу;
- винегрет.
Кстати, выходить из поста желательно в течение 1−2 недель.
Ингредиенты
- Мука пшеничная — 2 стакана;
- Молоко — 0,5 стакана;
- Вода — 0,3 стакана;
- Яйцо куриное — 1 штука;
- Масло растительное — 1 чайная ложка;
- Соль — 1 чайная ложка;
- Картофель — 1,5 кг;
- Перец черный молотый — 1 чайная ложка.
Приготовление
Замесите тесто: в миске соедините яйцо, молоко, воду и соль. В получившуюся жидкость добавьте муку и растительное масло. Замесите тесто и оставьте его отдыхать под полотенцем на 40 минут.
Очищенный картофель отварите в подсоленной воде. Затем перебейте его в пюре, посолите и поперчите.
Из теста вырежьте кружочки (для удобства это можно сделать стаканом) и каждый из них начините картофельной начинкой. Аккуратно залепите края вареников.
Погрузите вареники в кипящую воду и, периодически помешивая, варите их до готовности. Приятного аппетита!