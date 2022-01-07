Полезные советы: как выйти из Рождественского поста, чтобы не навредить организму

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Белки — лучшее лекарство

После Рождественского поста в рацион следует включать белки животного происхождения, которыми особенно насыщена белая рыба. Они легко усваиваются и, к тому же, наполняют тело энергией.

Отметим: злоупотреблять белками нельзя. Достаточно одного белкового продукта в день.