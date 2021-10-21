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Жизнь

Сытно и аппетитно. «Улетные» рецепты вкусных десертов из яблок

  1. Яблочный торт без выпечки
  2. Шарлотка
  3. Яблочный мусс с манкой

21 октября в мире празднуют День яблок. Из этих питательных фруктов издавна готовят много вкусных блюд. Для любителей похрустеть сладкими плодами altapress.ru подобрал 3 рецепта самых нежных и воздушынх яблочных десертов.

1
Яблочный торт без выпечки

Ингредиенты

  • Яблоки — 1 кг;
  • Печенье Савоярди — 200 г;
  • Сахар — 150 г;
  • Пудинг ванильный в порошке — 80 г;
  • Сок лимонный — 3 столовых ложки;
  • Сок яблочный — 200 мл;
  • Вода — 200 мл;
  • Корица — щепотка;
  • Сливки — для украшения.
Урожай яблок.
Урожай яблок.
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Приготовление

Вымойте и очистите яблоки от кожуры и семян. Порежьте их на небольшие кусочки и сложите в кастрюлю подходящего размера. Влейте к фрукту лимонный и яблочный соки, воду. Отправьте массу на плиту и доведите ее до кипения. Затем убавьте огонь и томите яблоки под крышкой 15 минут — пока они не станут мягкими.

Теперь пришло время готовить ванильный пудинг (если вы не нашли специальную смесь в магазине, то можете заменить ее кукурузным крахмалом с ванилином). Готовятся оба варианта одинаково: порошок надо развести в небольшом количестве холодной воды и тщательно перемешать, чтобы не появились комочки. Жидкость добавьте в кастрюлю с яблоками, для загустения. Чтобы она будущий десерт не пригорел, снимите его с огня и охладите.

В форму для выпечки рядами выложите савоярди. Их покройте получившимся «соусом». «Утрамбуйте» торт и поставьте его в холодильник остужаться примерно на 3 часа. Готово!

2
Шарлотка

Ингредиенты

  • Яйца куриные — 5 штук;
  • Сахар — 1 стакан;
  • Мука пшеничная — 1 стакан;
  • Яблоки — 3 штуки;
  • Масло сливочное — 20 г.
Урожай. Яблоко.
Урожай. Яблоко.
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Приготовление

В глубокую миску разбейте яйца и взбейте их в пышную пену венчиком или миксером. Постепенно всыпайте сахар и продолжайте взбивать массу, пока по консистенции она не станет похожей на густую сметану.

Вымытые яблоки очистите от кожуры и сердцевины, произвольно нарежьте.

Перемешайте тесто с подготовленными фруктами. Перелейте его в форму, смазанную сливочным маслом.

Отправьте шарлотку в разогретую до 180 градусов духовку. Доставать и есть пирог можно, когда его корочка стала золотистой. Также проверяйте готовность зубочисткой.

3
Яблочный мусс с манкой

Ингредиенты

  • Вода — 600 мл;
  • Сахар — 5 столовых ложек;
  • Крупа манная — 5 столовых ложек.
Яблоки
Яблоки
Открытые источники в Интернете

Приготовление

Вымытые яблоки очистите от кожуры и, удалив сердцевины, порежьте на дольки. Выложите их в сотейник. Сюда же добавьте сахар и воду. Поставьте фрукты на сильный огонь и варите 15 минут, помешивая.

Мягкие яблоки измельчите блендером или перетрите через сито до однородности. Дальше повторно отправьте массу на плиту и вмешайте в нее манку. Варите 5 минут. Теперь остудите блюдо, поставив емкость в миску с льдом. Готовый густой «джем» еще раз тщательно взбейте. Добавьте в него корицу (или цедру лимона). Воздушный мусс готов! Приятного аппетита!

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