Сытно и аппетитно. «Улетные» рецепты вкусных десертов из яблок

Ингредиенты
- Яблоки — 1 кг;
- Печенье Савоярди — 200 г;
- Сахар — 150 г;
- Пудинг ванильный в порошке — 80 г;
- Сок лимонный — 3 столовых ложки;
- Сок яблочный — 200 мл;
- Вода — 200 мл;
- Корица — щепотка;
- Сливки — для украшения.
Приготовление
Вымойте и очистите яблоки от кожуры и семян. Порежьте их на небольшие кусочки и сложите в кастрюлю подходящего размера. Влейте к фрукту лимонный и яблочный соки, воду. Отправьте массу на плиту и доведите ее до кипения. Затем убавьте огонь и томите яблоки под крышкой 15 минут — пока они не станут мягкими.
Теперь пришло время готовить ванильный пудинг (если вы не нашли специальную смесь в магазине, то можете заменить ее кукурузным крахмалом с ванилином). Готовятся оба варианта одинаково: порошок надо развести в небольшом количестве холодной воды и тщательно перемешать, чтобы не появились комочки. Жидкость добавьте в кастрюлю с яблоками, для загустения. Чтобы она будущий десерт не пригорел, снимите его с огня и охладите.
В форму для выпечки рядами выложите савоярди. Их покройте получившимся «соусом». «Утрамбуйте» торт и поставьте его в холодильник остужаться примерно на 3 часа. Готово!
Ингредиенты
- Яйца куриные — 5 штук;
- Сахар — 1 стакан;
- Мука пшеничная — 1 стакан;
- Яблоки — 3 штуки;
- Масло сливочное — 20 г.
Приготовление
В глубокую миску разбейте яйца и взбейте их в пышную пену венчиком или миксером. Постепенно всыпайте сахар и продолжайте взбивать массу, пока по консистенции она не станет похожей на густую сметану.
Вымытые яблоки очистите от кожуры и сердцевины, произвольно нарежьте.
Перемешайте тесто с подготовленными фруктами. Перелейте его в форму, смазанную сливочным маслом.
Отправьте шарлотку в разогретую до 180 градусов духовку. Доставать и есть пирог можно, когда его корочка стала золотистой. Также проверяйте готовность зубочисткой.
Ингредиенты
- Вода — 600 мл;
- Сахар — 5 столовых ложек;
- Крупа манная — 5 столовых ложек.
Приготовление
Вымытые яблоки очистите от кожуры и, удалив сердцевины, порежьте на дольки. Выложите их в сотейник. Сюда же добавьте сахар и воду. Поставьте фрукты на сильный огонь и варите 15 минут, помешивая.
Мягкие яблоки измельчите блендером или перетрите через сито до однородности. Дальше повторно отправьте массу на плиту и вмешайте в нее манку. Варите 5 минут. Теперь остудите блюдо, поставив емкость в миску с льдом. Готовый густой «джем» еще раз тщательно взбейте. Добавьте в него корицу (или цедру лимона). Воздушный мусс готов! Приятного аппетита!