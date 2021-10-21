Сытно и аппетитно. «Улетные» рецепты вкусных десертов из яблок

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Яблочный торт без выпечки

Ингредиенты

Яблоки — 1 кг;

Печенье Савоярди — 200 г;

Сахар — 150 г;

Пудинг ванильный в порошке — 80 г;

Сок лимонный — 3 столовых ложки;

Сок яблочный — 200 мл;

Вода — 200 мл;

Корица — щепотка;

Сливки — для украшения.

Урожай яблок. СС0

Приготовление

Вымойте и очистите яблоки от кожуры и семян. Порежьте их на небольшие кусочки и сложите в кастрюлю подходящего размера. Влейте к фрукту лимонный и яблочный соки, воду. Отправьте массу на плиту и доведите ее до кипения. Затем убавьте огонь и томите яблоки под крышкой 15 минут — пока они не станут мягкими.

Теперь пришло время готовить ванильный пудинг (если вы не нашли специальную смесь в магазине, то можете заменить ее кукурузным крахмалом с ванилином). Готовятся оба варианта одинаково: порошок надо развести в небольшом количестве холодной воды и тщательно перемешать, чтобы не появились комочки. Жидкость добавьте в кастрюлю с яблоками, для загустения. Чтобы она будущий десерт не пригорел, снимите его с огня и охладите.

В форму для выпечки рядами выложите савоярди. Их покройте получившимся «соусом». «Утрамбуйте» торт и поставьте его в холодильник остужаться примерно на 3 часа. Готово!