Фитнес-тренер и мастер спорта по бодибилдингу Виктор Симкин рассказал «Газете.Ru», что водители могут провести время в пробке с пользой для здоровья, выполнив несколько простых упражнений.

По словам специалиста, долгое нахождение водителя в одной позе может привести к нарушению кровообращения. Чтобы этого избежать, тренер рекомендует выполнять подъемы стопы на носок. Это упражнение поможет разогнать кровь и задействует икроножные мышцы — оптимально сделать 20–30 повторений в быстром темпе.

Второе упражнение, полезное для водителей, — это вакуум живота.

Подтягивая живот к позвоночнику на выдохе и отпуская его на вдохе, водитель укрепляет мышцы кора.

Еще одно полезное упражнение — максимальное надувание щек. Его можно повторить три-четыре раза. Надувая щеки, нужно задержать дыхание и держать лицо в таком состоянии до ощущения боли, после чего резко выдохнуть. Это упражнение помогает улучшить концентрацию водителя.

Фитнес-тренер также рекомендует иметь в машине небольшое оборудование для тренировок, например, кистевой эспандер. Чтобы улучшить кровообращение, достаточно сделать по 15 повторений на каждую руку.

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