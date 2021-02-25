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Жизнь

Полицейские «не понимали бред с масками», но все равно выполняли «план по задержаниям»

В Красноярске прошел суд над мужчиной из-за маски на подбородке, которого задержали «непонимающие» полицейские, пишет «Проспект Мира».

Медведи в масках.
Медведи в масках.
vk.com/zoo_22

Октябрьский райсуд вынес предупреждение красноярцу, которого задержали из-за маски на подбородке возле банкомата.

Его супруга рассказала, что они подошли к банкомату в супермаркете. К ним подошел полицейский и начал снимать на телефон, после чего попросил проследовать для составления протокола о нарушении.

На улице, как отметила женщина, уже стояли другие задержанные из-за маски — всех увезли в отделение.

«Составили протокол о нарушении, однако сотрудники сами не понимали, что туда писать, прямо так и спрашивали друг у друга: „Блин, Вася, что писать-то? Без маски шел? Или как?“. Сами смеются и говорят, что все бред. Со слов сотрудников, пришло некое распоряжение сверху забрать сегодня 12 человек», — отметила супруга задержанного.

В итоге мужчину привлекли к ответственности за «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» — ему вынесли предупреждение.

Как отмечает издание со ссылкой на список рассматриваемых дел, в день суда по этой же статье (20.6.1. КоАП РФ) проходили еще более 50 человек.

Ранее в Алтайском крае пассажирку троллейбуса наказали за шарф вместо маски. Такая же ситуация накануне произошла в Новосибирске — женщина в автовокзале намотала на лицо шарф.

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