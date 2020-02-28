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Жизнь

Полицейского, который подбросил Голунову наркотики, отпустили домой

Бывшего наркополицейского Дениса Коновалова, подбросившего Ивану Голунову наркотики, перевели из СИЗО под домашний арест, сообщает «Коммерсантъ».

Наручники, арест.
Наручники, арест.
СС0

Ранее экс-сотрудник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД Западного округа Москвы не только признался в подбросе наркотиков журналисту «Медузы» Ивану Голунову, но и дал показания на коллег, назвав организатором акции своего начальника Игоря Ляховца. Сам Ляховец все обвинения отвергает. Однако следствие именно его считает организатором преступления.

Коновалова отправили под домашний арест по ходатайству Следственного комитета. Гулять и пользоваться средствами связи ему нельзя.

Напомним, по делу арестованы пятеро полицейских — бывшие сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Западному округу Москвы Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и экс-заместитель начальника отдела Игорь Ляховец. Их начальник Андрей Щиров проходит по делу свидетелем.

Все они, кроме Уметбаева, отказались признать свою вину. Уметбаев признал вину частично — превысил полномочия, когда ударил Голунова.

Иван Голунов под арестом.
Иван Голунов под арестом.
Евгений Фельдман для «Медузы» (CC BY 4.0)

Голунова задержали 6 июня 2019 года в центре Москвы. Сообщалось, что у него нашли пакет с наркотическими веществами, также их обнаружили дома. По словам журналиста, наркотики подбросили.

Через несколько дней его отпустили, уголовное преследование прекратили. МВД и прокуратура официально принесли извинения.

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