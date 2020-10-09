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Жизнь

Полиция подала в суд на депутата, рассказавшего про избиение девушки «головой об автобус»

В Бурятии МВД подало иск о защите деловой репутации в отношении депутата Народного Хурала Баира Цыренова, рассказавшего о насилии и пытках в полиции, сообщает «МБХ медиа».

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Цыренов разъяснил, что возмущение у полиции вызвали его слова на съезде Народного Хурала. В парламенте выступил с докладом глава бурятского МВД Олег Кудинов, которого раскритиковал депутат.

«Я выступил с критикой. Достаточно много насилия со стороны полиции, пыток, в этом году был случай, когда несовершеннолетнего бутылкой изнасиловали. Какие-то страшные вещи происходят, на протяжении последних лет подобных историй много», — рассказал Цыренов.

Напомним, в Бурятии расследуют дело в отношении троих полицейских, которых обвинили «в изнасиловании подростка», не пожелавшего сознаваться в чужих кражах.

В ответ на критику, в МВД заявили, что Цыренов распространил «недостоверные сведения».

Женщина в синяках, насилие.
Женщина в синяках, насилие.
СС0

«В заявлении они требуют, чтобы я опроверг свои слова на съезде Хурала, на пленарном заседании», — пояснил он.

Требуют опровергнуть высказывание: «На моих глазах девушку, Балданову Сэлмэг, вытаскивали за ноги, есть видеозаписи, когда все это происходило, били ее головой о ступени автобуса „ПАЗ“, выволокли ее на улицу».

Также не понравилась фраза: «Нас вытащили, поставили на колени женщин, вот ваш Соднопов мне угрожал, что если я это озвучу, меня будут судить».

«Порочат деловую репутацию МВД по республике как органа государственной власти, который в силу закона обязан осуществлять функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, защите прав и свобод человека и гражданина», — объяснили в МВД отношение к указанным выше фразам.

Ранее в Бурятии молодой полицейский пакетом «выдушил» признание из 51-летней сибирячки.

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