Полиция подала в суд на депутата, рассказавшего про избиение девушки «головой об автобус»

Цыренов разъяснил, что возмущение у полиции вызвали его слова на съезде Народного Хурала. В парламенте выступил с докладом глава бурятского МВД Олег Кудинов, которого раскритиковал депутат.
«Я выступил с критикой. Достаточно много насилия со стороны полиции, пыток, в этом году был случай, когда несовершеннолетнего бутылкой изнасиловали. Какие-то страшные вещи происходят, на протяжении последних лет подобных историй много», — рассказал Цыренов.
Напомним, в Бурятии расследуют дело в отношении троих полицейских, которых обвинили «в изнасиловании подростка», не пожелавшего сознаваться в чужих кражах.
В ответ на критику, в МВД заявили, что Цыренов распространил «недостоверные сведения».
«В заявлении они требуют, чтобы я опроверг свои слова на съезде Хурала, на пленарном заседании», — пояснил он.
Требуют опровергнуть высказывание: «На моих глазах девушку, Балданову Сэлмэг, вытаскивали за ноги, есть видеозаписи, когда все это происходило, били ее головой о ступени автобуса „ПАЗ“, выволокли ее на улицу».
Также не понравилась фраза: «Нас вытащили, поставили на колени женщин, вот ваш Соднопов мне угрожал, что если я это озвучу, меня будут судить».
«Порочат деловую репутацию МВД по республике как органа государственной власти, который в силу закона обязан осуществлять функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, защите прав и свобод человека и гражданина», — объяснили в МВД отношение к указанным выше фразам.
Ранее в Бурятии молодой полицейский пакетом «выдушил» признание из 51-летней сибирячки.