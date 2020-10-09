Полиция подала в суд на депутата, рассказавшего про избиение девушки «головой об автобус»

Цыренов разъяснил, что возмущение у полиции вызвали его слова на съезде Народного Хурала. В парламенте выступил с докладом глава бурятского МВД Олег Кудинов, которого раскритиковал депутат.

«Я выступил с критикой. Достаточно много насилия со стороны полиции, пыток, в этом году был случай, когда несовершеннолетнего бутылкой изнасиловали. Какие-то страшные вещи происходят, на протяжении последних лет подобных историй много», — рассказал Цыренов.