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Жизнь

Пенсионеры украли огромные игрушки с городской елки в Воронежской области

Воронежские полицейские начали проверку видео, на котором неизвестные снимают и складывают в мешки игрушки с установленной в городе Семилуки праздничной елки, сообщает местный портал «МОЁ! Online».

Неизвестные воруют у жителей города Семилуки новогоднее настроение.
Неизвестные воруют у жителей города Семилуки новогоднее настроение.
youtube.com.

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором мужчина и три женщины снимают шары со стоящей на площади елки и складывают их в полиэтиленовые мешки. Кадры вызвали широкий резонанс в маленьком городе.

Автор видео отметил, что игрушки не успели повесить, как их уже воруют.

«Заявлений по данному факту не поступало, но полиция проводит проверку», — сообщила начальник пресс-службы регионального МВД Наталья Куликова.

По данным местных СМИ, к краже игрушек причастна группа неустановленных пенсионеров.

Пожилые люди заметили, что их снимают, но не спешили покинуть «место преступления», отмечает РЕН ТВ. Неизвестно, для чего понадобились пенсионерам огромные елочные игрушки, которые не подойдут для обычных елок.

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