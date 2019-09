Полсвета на раздолбанной тачке. Участники «Монгол ралли» доехали до Барнаула

Краткое содержание

Как две беды России стали смыслом ралли

«Команда fools_n_roads — как две беды России: дураки и дороги», — объясняют Яша, Соломон и Даня (парень с волосами, покрашенными в рыжий цвет). Они москвичи, по родному городу передвигаются на общественном транспорте, подрабатывают на выборах и зарабатывают в образовательных проектах.

Для гонки они купили в Крыму ВАЗ-2102 «Жигули» фисташкового цвета и, конечно, назвали авто «Фисташка». После техподготовки поняли, что лучше тянуть до автосервиса. Но гонщики довольны машиной: она стойко переносит бензин любого качества, может заглохнуть на сутки, а потом почему-то завестись, ее с удовольствием ремонтируют в автосервисах даже бесплатно. «Потому что для некоторых это машина из детства», — говорит Яша.

У fools_n_roads есть миссия: они запаслись полноразмерными дорожными знаками с забавными надписями и устанавливают их по пути следования. Для You shall not pass выбрали памирский перевал Акбайтал высотой 4,6 тыс. метров над уровнем моря, который преодолели через месяц после старта. Знак Don’t stop me now теперь красуется в казахстанской степи.

Экипаж fools_n_roads , участник «Монгол ралли 2019». Соломон. Дмитрий Лямзин.

Даня: «Всего мы сделали 10 знаков. Есть, например, Call mam. То есть мы говорим проезжающим: „Позвони маме“. Так мы хотим разнообразить нашу жизнь и жизнь людей, проезжающих по этим дорогам. Заставить их улыбнуться».

Главное достоинство «Монгол-ралли»

У трассы «Монгол-ралли» нет четкого маршрута. Зафиксированы только две точки: старт в Праге и финиш в Улан-Удэ. Передвигаться можно по России или по южному краю материка. Fools_n_roads выбрали второй вариант, потому что с Россией уже знакомы. На момент визита в Барнаул они побывали в 18 странах мира.

Чаще всего путешественники спят в палатке, но иногда они могут остановиться у родственников или друзей знакомых, если удалось заранее договориться.

Соломон: «Вписка — это идеальный способ увидеть настоящую, а не туристическую страну. В России у нас есть знакомый из Таджикистана. Он рабочий. Когда узнал, что мы едем в Душанбе, купил билет из Москвы за 18 тыс. рублей, встретил нас, накормил пловом, а потом отвез в деревню, где нас ждали блюда из баранины и дыни. Полный багажник. Мы оделись в штаны, чтобы не смущать женщин, хотя мы их не видели. Такие здесь обычаи».

Еще fools_n_roads удалось переночевать на вилле одного крупного предпринимателя и депутата (страну они не называют), на крыше многоэтажки. Также им давали приют и возможность помыться в душе владельцы СТО.

Экипаж fools_n_roads , участник «Монгол ралли 2019». Дмитрий Лямзин.

Путешественники погружаются в особенности национальных культур и отмечают гостеприимность и душевность людей. «Сложнее всего на нашем маршруте попасть в Туркменистан. Это единственная страна, где нам выдали прибор, который передавал информацию о нашем передвижении. Но местные жители встретили нас очень радушно».

Яша: «У нас была только одна сложная ситуация, когда цыгане украли удочку. Но чтобы преодолеть страх, мы заехали ночевать в один табор. Это такой кемпинг, куда цыгане приезжают на лето. Очень удивительные впечатления».

Впечатления «Монгол-ралли — 2019»

Самые плохие дороги в Казахстане. Когда въезжаешь в Россию (Алтайский край), испытываешь особые ощущение от того, что в машине можно говорить обычным голосом, а не орать. Бензин по пути следования продается разный. Самый дешевый в Иране. Полный бак 40 литров стоит 3 доллара (180 рублей). В некоторых странах постсоветского пространства выбирать не приходится: заливаешь в бак что есть и ждешь, когда машина «прочихается» черным облаком. Русские участники «Монгол-ралли» находятся в более выгодных условиях, потому что по пути следования общаются в основном с русскоговорящими людьми. В Казахстане fools_n_roads натолкнулись на три «полицейских разворота» за то, что ехали с выключенными фарами. Дотошность правоохранителей этой страны удивила путешественников.

Зачем вам это надо

«Монгол-ралли» — развлечение в основном для англичан. Русские мало знают об этом способе узнать мир и испытать себя на прочность.

fools_n_roads:

Многие спрашивают, зачем нам это надо. Смысл в том, чтобы проехать полсвета на раздолбанной тачке. Мы хотим свободы, приключений, события, о котором можно будет рассказывать внукам. Чтобы не забыть деталей, каждый день ведем летопись. Потому что в дороге уже больше месяца и события стираются из памяти.

Экипаж fools_n_roads , участник «Монгол ралли 2019». Дмитрий Лямзин.

Что важно знать о «Монгол-ралли»

Это ежегодный благотворительный заезд, который придумали англичане. Взнос в размере 1 тыс. фунтов идет на спасение амазонских лесов и другие проекты. Визы, проживание, топливо, еда, медикаменты и др. — все за счет участников. Выстраивание маршрута и безопасность — тоже их забота. Экипажи могут найти спонсоров, но не все идут на это, «потому что ралли — это про свободу, а спонсоры — это обязательства», говорят они.

В этом году состоялся уже 15-й заезд на 320 экипажей.

По условиям «Монгол-ралли» ехать можно только на старых транспортных средствах с мощностью двигателя 1−1,2 литра. «Мажоров» на малолитражных, но новых автомобилях с запасами для комфортного путешествия клеймят позором.

Смысл гонки не в том, чтобы приехать быстрее всех, а в том, чтобы доехать до финиша в принципе. Получается не у всех. В этом году один парень сильно отравился на Памире и улетел в Лондон. Еще один экипаж четыре раза покупал другой автомобиль, но каждый раз он безнадежно ломался. Организаторы дарят участникам футболку и две вечеринки: по случаю заезда и прибытия. Но главное, «Монгол-ралли» заряжает эмоциями и байками на долгое время. Чтобы не забыть их, стоит вести дневник.